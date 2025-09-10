Las águilas firman ex bucs ol, recortan a los jóvenes prometedores antes de la semana 2

El Filadelfia Eagles No perdió el tiempo recordando a las personas la rapidez con que las fortunas pueden cambiar en la NFL.

El 9 de septiembre, la oficina principal rehició la lista después de comerciar por corredor Tanque Bigsby. Los Eagles firmaron al liniero ofensivo Jake Majors en el equipo de práctica, también cortó lazos con el corredor Montrell Johnson Jr.

También hubo un poco de intestino: tackle defensivo Hall de Gabequien acababa de luchar contra la lista de 53 hombres, fue liberado después de la incorporación de Bigsby.

La reciente incorporación de Za’darius Smith Dejó la sala de des un poco demasiado llena, y Hall era el hombre extraño.

Gabe Hall cortado por Philadelphia Eagles en una serie de movimientos de la lista

Un agente libre no reclutado de Baylor el año pasado, Hall pasó 2024 en el equipo de práctica de Philly. Este verano, sin embargo, impresionó lo suficiente como para hacer la lista inicial de 53 hombres del equipo, una recompensa por meses de trabajo tranquilo e ingrato.

Incluso llegó al campo en el primer partido de la temporada contra DallasRegistro de un puñado de equipos defensivos y especiales Snaps. Se sintió como el comienzo de algo, no el final. Y luego, solo unos días después, lo dejaron ir.

Desafortunadamente, ese es el lado comercial del fútbol. Hall no fue cortado por falta de esfuerzo o talento. La incorporación de Bigsby obligó a Filadelfia a crear un lugar, y el cuerpo técnico y la oficina principal decidieron que su mejor opción era dejar ir a un liniero interior del desarrollo en lugar de recortar desde otro lugar.

Los Eagles también firmaron a un veterano corredor de pases en Smith a principios de semana, y aunque no bumpió directamente, su llegada remodeló toda la imagen del frente.

Más sobre los últimos movimientos de la lista de los Eagles

Bigsby, quien acaba de venir en un intercambio del JaguaDebería proporcionar un impulso inmediato tanto como corredor como para el juego de regreso. Los Eagles están tratando de parchear algunos hoyos después de la semana 1, cuando la copia de seguridad RB Will Shipley fracturó sus costillas.

Smith ayudará a un grupo de extremo defensivo de los Eagles que tuvo cero capturas en la victoria de la Semana 1 de Filadelfia sobre los Cowboys. Smith tuvo 9.0 capturas y 17 éxitos de QB El año pasado, por lo que debería ser una gran adición.

«No creo que sea ningún secreto que [Executive Vice President/General Manager] Howie [Roseman] Y su personal está constantemente haciendo todo lo que pueden hacer para ayudar a mejorar este equipo de fútbol. Me encanta eso de Howie «, entrenador en jefe de Eagles Nick Sirianni dijo el 8 de septiembre.

«Me encanta su tenacidad de hacer siempre lo que pueda, hacer su trabajo para ayudar a este equipo de fútbol a mejorar … entusiasmado con Za’darius y lo que puede agregar».

Después de la reciente serie de movimientos del equipo, Hall resultó ser el jugador que se fue sin una silla cuando la música se detuvo.

Sin embargo, todavía hay una posibilidad de que el joven DE regrese. Si limpia las exenciones, un lugar en el equipo de práctica se siente como un ajuste natural, lo que le da otra oportunidad de seguir desarrollándose en un sistema que claramente le gustaba lo suficiente como para darle instantáneas reales.

Eso no borra la decepción de esta semana, pero deja la puerta abierta para un segundo acto. Por ahora, sin embargo, su lanzamiento es un recordatorio de cuán frágil puede ser el éxito de la lista. Un día eres la historia de desvalido que luchó contra el 53; Al siguiente, estás esperando otra oportunidad.