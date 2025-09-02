Las afirmaciones no están atacando y disparando gases lacrimógenos al campus de Unisba, este es el pretexto de la policía

Bandung, Viva – Viral en las redes sociales Polsii disparó gas lacrimógeno Al área del campus de la Universidad Islámica de Bandung (Unisba) y la Universidad de Pasundan (UNPAS) condujeron a enfrentamientos con los estudiantes, lunes 1 de septiembre de 2025, noche. Uno de ellos fue citado de la cuenta de Instagram @infi.mahasiswasunisba.

«La situación fue de alrededor de las 23.30 en el área principal del campus de Unisba Ji. Tamansari No.1, las autoridades han disparado tiroteos en gases lacrimógenos al área del campus de Unisba», dijo desde la cuenta, el martes 2 de septiembre de 2025.

Relacionado con esto, la Policía Regional de Java Occidental habló. Dijo, inicialmente oficial sostener patrulla ¿Hasta qué punto con el TNI. En Jalan Taman Sari encontró una pila de piedras y madera, así como neumáticos ardientes. Esto fue revelado por el jefe de las relaciones públicas de la Policía Regional de Java Occidental, el comisionado de policía Hendra Rochmawan.

«Al mismo tiempo, un grupo de personas llevaba ropa negra supuestamente Anarco. Originalmente fueron los que cerraron y el bloqueo de la carretera en Tamansari, mientras que anarquista, para que el equipo de patrulla a gran escala fuera un TNI-Polri combinado, hereditario», dijo Hendra.

Comisionado de Relaciones Públicas Pol Hendra Rochmawan y Dirreskrimum West Java Comisionado de Policía Regional Pol Surawan

Él dijo, se sospechaba que diseñaban escenarios de provocación por oficiales provocadores. Luego, se retiraron al área del campus de Unisba. Esperan que los oficiales atacen el campus.

«Pero seguimos calmados, no provocados por sus escenarios y barremos a lo largo de Alan», dijo.

Pero, el sospechoso Anarko todavía está provocando del campus de Unisba. Pusieron bombas Molotov al equipo de patrulla. Por lo tanto, los oficiales según las acciones medibles dispararon gases lacrimógenos a la carretera. Debido al viento, el gas lacrimógeno entró en el área del estacionamiento del campus de Unisba.

«Esto es lo que los provocadores de Anarko quieren y de hecho están esperando el momento para enfrentarse entre estudiantes y oficiales. Hacen enmarcados que los oficiales ingresan al campus, llevan armas de bala de goma y dispararon gases lacrimógenos que todos son engaños», dijo.

Hizo hincapié en que ninguno de los oficiales ingresó al área del campus. La policía argumentó que los oficiales que transportaban armas estaban a una distancia de 200 metros del campus. Se dice que los oficiales están disparando destellos pero no dirigidos a la carretera.

«Después de la condición de Jalan Taman Sari Aman, continuamos patrullando alrededor de la ciudad capital de Bandung, West Java», dijo nuevamente.