Las afirmaciones de salud del counción ya no son sueños

Yakarta, Viva – PT Asuransi Bri Life coopera oficialmente con la Asistencia Internacional, la compañía de proveedores servicio Red médica global en Petaling Jaya, Selangor, Malasia.

Esta colaboración es parte de la estrategia de expansión de Bri Life para mejorar la calidad y protección del servicio. cliente.

A través de esta cooperación, Bri Life expande el alcance de los beneficios seguro de vida hasta el nivel internacional, así como la presentación de la facilidad de los servicios de administración de reclamos salud Cross -Country profesional y eficientemente.

«Esta cooperación nos abre grandes oportunidades para que presentemos los servicios con estándares internacionales, al tiempo que ampliamos las capacidades de la compañía para responder desafíos globales», dijo el director del presidente de Bri Life, Aris Hartanto, a través de su declaración oficial, el viernes 22 de agosto de 2025.

Él cree que la experiencia y la red internacional propiedad de la asistencia internacional traerán servicios que son más completos, confiables y relevantes para las necesidades de la sociedad moderna.

«Se espera que esta cooperación sea la actualización de la transformación de Bri Life hacia una institución de seguros de vida adaptativa e innovadora. Creemos que el éxito de las compañías de seguros no solo está determinado por el poder financiero, sino también por la capacidad de comprender las necesidades del cliente, generar confianza y proporcionar un valor sostenible», dijo ARIS.

El Director Gerente de Asistencia Internacional, Ravi Kanason, dijo que la tendencia de la gente indonesia en encontrar servicios de salud en el extranjero está aumentando.

«Con el desarrollo de información sobre los servicios de salud globales, la comunidad es cada vez más selectiva para elegir hospitales extranjeros en función de la calidad, las instalaciones y los resultados del tratamiento ofrecidos», dijo Ravi.