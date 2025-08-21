Las aerolíneas informan grandes pérdidas en el año fiscal 2015; Air India, Air India Express peor éxito







De la India aerolínea Publicó pérdidas pronunciadas en el año financiero 2024-25 (FY25), con Air India y Air India Express, propiedad de Tata Group, que contabilizan la mayor parte del revés, el parlamento fue informado el jueves.

Air India y su brazo de bajo costo Air India Express informaron una pérdida combinada antes de impuestos de 9,568,4 millones de rupias durante el año financiero, dijo el Ministro de Estado de Aviación Civil Murlidhar Mohol en una respuesta escrita a una pregunta en el Lok Sabha.

De esto, Air India perdió Rs 3.890.2 millones de rupias, mientras que Air India Express, que había permanecido rentable durante años, se convirtió en una pérdida de Rs 5.678.2 millones de rupias.

Entre otros transportistas, el nuevo participante Akasa Air informó una pérdida antes de impuestos de Rs 1.983.4 millones de rupias, mientras que SpiceJet registró una pérdida menor de Rs 58.1 millones de rupias durante el año fiscal.

Por el contrario, Indigo, la aerolínea más grande del país, informó una ganancia antes de impuestos de Rs 7.587.5 millones de rupias durante el año, destacando su dominio continuo en el mercado interno.

Los datos provisionales también revelaron los niveles crecientes de deuda de los operadores indios. Agua indiaLa deuda de Rs se situó en Rs 26,879.6 millones de rupias, mientras que la deuda de Indigo fue mucho más alta en Rs 67,088.4 millones de rupias.

Air India Express, Akasa Air y Spicejet tenían deudas de Rs 617.5 millones de rupias, Rs 78.5 millones de rupias y 886 millones de rupias, respectivamente.

Mohol aclaró que las propias empresas toman las decisiones financieras y operativas de las aerolíneas, incluida la reestructuración de la deuda, desde la derogación de la Ley de la Corporación Aérea en 1994 desreguló el sector.

Dijo que el gobierno desempeña un papel de apoyo al crear un entorno de política propicio bajo la Política Nacional de Aviación Civil, 2016.

También señaló esquemas como Udan, que brindan apoyo financiero a las aerolíneas que operan en rutas regionales, lo que los hace más rentables.

Las cifras llegan en un momento en que se han planteado preocupaciones sobre la salud financiera de las aerolíneas a pesar del crecimiento en el mercado de la aviación nacional.

Podría contarse Parlamento que no se ha observado contracción en la capacidad de la aerolínea en julio en comparación con los meses anteriores, pero admitió que el gobierno continúa abordando los desafíos para promover el crecimiento sostenible en el sector.

