Las aerolíneas emiten avisos mientras un problema técnico en el sistema ATC interrumpe las operaciones de Delhi







Varias aerolíneas, incluidas aire indiaIndiGo y SpiceJet emitieron el viernes avisos alertando a los pasajeros sobre posibles retrasos tras interrupciones en las operaciones de vuelo en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en la capital nacional.

Según el aeropuerto de Delhi, al menos 100 vuelos se retrasaron tras un problema técnico relacionado con un mal funcionamiento en el sistema de control del tráfico aéreo.

Se recomendó a los viajeros que verificaran las actualizaciones del estado de los vuelos antes de partir hacia el aeropuerto.

Las aerolíneas aseguraron que su personal se encuentra asistiendo a los pasajeros para minimizar las molestias.

Control de tráfico aéreo (ATC) se refiere a un servicio terrestre en el que los controladores gestionan y guían el movimiento de las aeronaves tanto en tierra como dentro del espacio aéreo controlado.

En una publicación en X, SpiceJet compartió: «Las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Delhi están actualmente afectadas debido a un problema técnico con el sistema de control de tráfico aéreo (ATC). Esta interrupción está afectando los vuelos en Delhi y varias regiones del norte. Lamentamos sinceramente las molestias que esto pueda causar. Nuestra tripulación y equipos de tierra están ayudando a los pasajeros y trabajando estrechamente con las autoridades para minimizar el impacto y reanudar las operaciones normales lo antes posible. Se solicita a los pasajeros que controlen el estado de su vuelo a través de http://spicejet.com/#status.»

#Actualizacióndeviajes: Las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Delhi se ven afectadas actualmente debido a un problema técnico con el sistema de control de tráfico aéreo (ATC). Esta interrupción está afectando los vuelos en Delhi y varias regiones del norte. Lamentamos sinceramente las molestias que esto pueda causar. Nuestro… – SpiceJet (@flyspicejet) 7 de noviembre de 2025

«Un problema técnico con el sistema ATC en Delhi está afectando las operaciones de vuelo en todas las aerolíneas, provocando retrasos y tiempos de espera más prolongados en el aeropuerto y a bordo de los aviones. Lamentamos las molestias causadas por esta interrupción imprevista, que está fuera de nuestro control, y agradecemos su paciencia», la publicación en X de aire india.

#Asesoramiento de viaje Un problema técnico con el sistema ATC en Delhi está afectando las operaciones de vuelo de todas las aerolíneas, provocando retrasos y tiempos de espera más prolongados en el aeropuerto y a bordo de los aviones. Lamentamos las molestias causadas por esta interrupción imprevista, que está fuera de nuestro alcance… —Aire India (@airindia) 7 de noviembre de 2025

«Nuestra tripulación de cabina y personal de tierra en el aeropuerto están brindando asistencia inmediata para reducir las molestias a los pasajeros. Le solicitamos que verifique el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto», decía la publicación.

Índigo También aseguró que su tripulación y equipos de tierra estaban asistiendo a los pasajeros y les recomendó consultar el sitio web para conocer las últimas actualizaciones de vuelos.

«Las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Delhi están experimentando retrasos debido a un problema técnico con el sistema de control de tráfico aéreo (ATC). Como resultado, las operaciones de vuelo en Delhi y varias regiones del norte se ven afectadas. Entendemos que los tiempos de espera prolongados, tanto en tierra como a bordo, pueden causar inconvenientes, y apreciamos sinceramente su paciencia», escribió IndiGo en una publicación en X.

#6Eaviso de viaje operaciones de vuelo en #Delhi Actualmente, el aeropuerto está experimentando retrasos debido a un problema técnico con el sistema de control de tráfico aéreo (ATC). Como resultado, las operaciones de vuelo en Delhi y varias regiones del norte se ven afectadas. Entendemos que los tiempos de espera prolongados,… – IndiGo (@IndiGo6E) 7 de noviembre de 2025

«Tenga la seguridad de que nuestra tripulación y equipos de tierra están ayudando activamente y haciendo todo lo posible para que su espera sea lo más tranquila posible. Para conocer las últimas actualizaciones sobre su vuelo, le recomendamos que consulte nuestro sitio web. Gracias por su continua comprensión», decía la publicación.

(Con aportes de la ANI)









Fuente