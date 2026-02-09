Las actividades familiares están cambiando en el futuro, el papel de la IA es cada vez más dominante

Jacarta – Durante los últimos 10 años, familia ha experimentado cambios estructurales y un aumento de las interacciones fragmentadas en el hogar, impulsado en gran parte por el uso generalizado de la tecnología y el cambio de las normas sociales.

Entonces, ¿qué pasará en la próxima década? Según una encuesta de Kaspersky, el 81 por ciento de las personas cree que la digitalización cambiará fundamentalmente las actividades familiares compartidas en la próxima década.

Este cambio apunta a un futuro en el que los bonos se verán afectados por la tecnología avanzada, creando nuevas normas y desafíos en igual medida. El tiempo frente a la pantalla es tiempo en familia, pero tiene sus riesgos.

Casi la mitad (48 por ciento) de los encuestados a nivel mundial imaginó un cuento antes de dormir con apoyo. AI se convertirá en la nueva normalidad, una cifra que aumenta al 53 por ciento entre las personas de 18 a 34 años.

Para los usuarios de Indonesia, este tono tiene un porcentaje más alto, es decir, el 58 por ciento. Hoy en día, las aplicaciones y los dispositivos inteligentes ofrecen cuentos de hadas narrados por inteligencia artificial (IA) con personajes personalizables e historias interesantes.

Para los padres ocupados, supone una nueva ayuda; para los niños, puede ser un narrador interactivo muy paciente. Mientras tanto, el 31 por ciento de las familias en Indonesia predicen que sus hijos elegirán mascotas digitales en lugar de mascotas reales.

Sin embargo, vale la pena señalar que, si bien la IA tiene el potencial de enriquecer la vida de los niños, requiere vigilancia. Cuando los niños interactúan con la IA, para contar historias o aprender, los padres deben ser más proactivos.

Elija un servicio con una política de privacidad sólida que no almacene ni haga un mal uso innecesario de los datos o las interacciones de voz de un niño y aumente aún más el control con asistentes digitales para padres para limitar el contenido y equilibrar el tiempo frente a la pantalla.

Sería mejor para los padres tratar las interacciones de IA como un nuevo patio de juegos digital donde pueden usar controles parentales para limitar la duración de las sesiones, elegir plataformas de historias de IA verificadas y apropiadas para la edad y, lo más importante, mantener un diálogo abierto sobre de qué tratan estas historias y cómo se crean.

Explique a los niños que la IA es una herramienta, no una amiga, y anímelos a informar sobre interacciones extrañas o incómodas, tal como lo harían en el mundo real. La clave es garantizar que la IA complemente la interacción humana y no reemplace la comodidad de la voz de los padres.