Las actividades de Setya Novanto mientras estaban en prisión, se convirtió en el iniciador de la clínica legal

Yakarta, Viva – La Dirección General de Correcciones reveló al ex orador del Parlamento Indonesio Setya Novanto Buen comportamiento durante su condena en la Penitenciaría de Sukamiskin, Bandung, West Java, uno de los cuales es convertirse en el iniciador del programa de clínica legal.

Jefe de Sub Dirección de Cooperación Correccional de la Dirección General de Penitenciaría Rika Aprianti explicó un buen comportamiento, incluida la consideración para determinar que un recluso merece obtener gratis gratisAdemás de otros requisitos administrativos.

«Se convirtió en un motivador o iniciador. Activo en el Programa de Independencia en Agricultura y Plantaciones; y el Iniciador del Programa de Clínica Legal en Hoja Sukamiskin. Entonces, las actividades como esa incluyen «, dijo Rika en Yakarta, domingo.

Ex orador del parlamento indonesio Setya Novanto (segunda izquierda) Foto : Antara/Ho-Look.

Explicó que la clínica legal es un lugar para compañeros prisioneros en Sukamiskin Lapas que estudian problemas legales. Según él, la clínica legal ha recibido la aprobación de la prisión primero.

«Como educador de pares-Lah (educador de pares). La gente del edificio apoyo (Soporte) Los residentes objetivo «, dijo Rika.

Además de iniciar el programa clínico legal y activo en el programa de seguridad alimentaria de LAPAS, Setya Novanto también se llama después de un buen programa de desarrollo espiritual e independencia.

Rika enfatizó que no había un tratamiento especial para ciertas partes porque todos los prisioneros tenían derecho a la misma oportunidad de obtener libertad condicional. También dijo que no había discriminación.

«Todos los residentes fomentados que reciben un programa de libertad condicional. Eso también se verifica para obtener consideraciones. Por lo tanto, no solo es Setnov, sí, los otros también son los mismos», dijo.

También explicó, desde el 16 de agosto de 2025, el estado de Setya Novanto cambió de prisioneros a clientes correccionales en el Bandung Correccional Center (Bapas) Bandung. Setnov debe informar al menos una vez al mes.

«[Setya Novanto] Obtener orientación del supervisor de la comunidad de Bapas Bandung hasta el 1 de abril de 2029 «, dijo Rika.

De esa manera, Setya Novanto solo será pura libre en 2029.

Rika dijo que Setya Novanto se emitió el sábado 16 de agosto de Sukamiskin Lapas con un programa condicional, basado en el decreto del Ministro de Inmigración y Correccional el 15 de agosto de 2025 Número de PAS-1423 PK.05.03 de 2025.

Además de pagar multas y dinero de reemplazo, Setya Novanto también fue declarada para cumplir con los requisitos administrativos y sustantivos, a saber, un buen comportamiento, realizando activamente orientación, mostrando una reducción en el riesgo y habiendo sometido a 2/3 del período criminal.

Estos requisitos están como regulados en el párrafo del Artículo 10 (2) y el párrafo (3) del número de ley 22 Año 2022 sobre las correcciones.

Setya Novanto o Setnov es un prisionero que fue sentenciado a 15 años de prisión, una multa de RP500 millones en 3 meses de confinamiento, más la obligación de pagar un sustituto de 7.3 millones de dólares estadounidenses por ser corrupción probada en el proyecto de adquisición de tarjetas de identificación electrónica en el año fiscal 2011-2013.

El miércoles 4 de junio, la Corte Suprema otorgó la solicitud de PK para el ex presidente del Parlamento Indonesio y redujo el veredicto preocupado a 12 años y 6 meses de prisión. La Corte Suprema también cambió la pena penal de Setya Novanto a Rp500 millones en 6 meses de confinamiento.

La Corte Suprema ayudó a cobrar un dinero de reemplazo de 7,300,000 dólares estadounidenses compensados por Rp5,000,000,000 que habían sido confiados a los investigadores de KPK y depositó Setya Novanto para que el dinero de reemplazo restante fuera RP49,052,289,803 subsidiarias 2 años en prisión.

Además, la Corte Suprema impuso crímenes adicionales en forma de revocación del derecho de Setya Novanto a ocupar un cargo público durante 2 años y 6 meses, según la persona en cuestión, terminó someterse a un período criminal. (Hormiga)