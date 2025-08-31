Las actividades de enseñanza y aprendizaje en Yakarta continúan

JacartaViva – El proceso de enseñanza y actividades de aprendizaje (Kbm) Para los estudiantes en las provincias de la región especial de Yakarta, tanto en la unidad de educación como en escuela o de Casa.

«El proceso de KBM todavía se lleva a cabo directamente, tanto en escuelas como en hogares», dijo el jefe de la oficina de educación especial de Yakarta Nahdiana en Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

Afirmó continuar llevando a cabo el proceso de aprendizaje en el contexto de cumplir con los derechos de los niños a los servicios educativos.

Sin embargo, la unidad de educación puede llevar a cabo el proceso KBM desde casa si la ubicación está cerca de la ubicación de la demostración y está limitado por el acceso o una solicitud de los padres de los estudiantes.

Para las unidades educativas que no están cerca de la ubicación de las manifestaciones o el acceso desfavorable, la nahdiana continua puede elegir la implementación del proceso de enseñanza y aprendizaje de actividades directamente en la escuela o en el hogar.

«El aprendizaje directamente en la escuela o en el hogar se realiza después de una comunicación intensiva con los padres de estudiantes y residentes de la unidad de educación a través del comité escolar», dijo.

Mientras tanto, los jefes de la unidad de educación brindan asistencia y monitoreo de la implementación del proceso de aprendizaje y proporcionan alternativas si hay obstáculos durante la implementación del aprendizaje al coordinar a la Oficina de Educación Especial de Yakarta.

«Este aviso se realizó desde el lunes 1 de septiembre de 2025 hasta la próxima notificación», dijo Nahdiana. (Hormiga)