Las acciones japonesas de turismo y comercio minorista se desploman tras la «advertencia de viaje» de China

Tokio, VIVA – Acciones de empresas turísticas y minoristas. Japón se desplomó bruscamente el lunes 17 de noviembre de 2025, después Porcelana advirtió a sus ciudadanos que no viajaran a Japón en una disputa por comentarios Primer ministro el nuevo, Sanae Takaichi acerca de Taiwán.

En las operaciones de la mañana, las acciones de la empresa de cosméticos Shiseido se desplomaron un 9 por ciento, el grupo de grandes almacenes Takashimaya cayó más de un 5 por ciento y Fast Retailing, propietario de Uniqlo, cayó más de un 4 por ciento.

China es la mayor fuente de turistas a Japón.

Antes de llegar al poder el mes pasado, Takaichi, seguidor del ex primer ministro Shinzo Abe, criticó abiertamente a China y su expansión militar en Asia-Pacífico.

El primer ministro japonés, Sanae Takaichi, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping

Sus comentarios del 7 de noviembre fueron ampliamente interpretados como que implicaban que un ataque a Taiwán, que está sólo a unos 100 kilómetros de la isla más cercana a Japón, podría garantizar el apoyo militar de Tokio.

Si la emergencia de Taiwán requiere «buques de guerra y el uso de la fuerza, entonces podría ser una situación que amenace la supervivencia (de Japón), no importa cómo se mire», dijo Takaichi al Parlamento.

Las reglas autoimpuestas de Japón establecen que sólo puede actuar militarmente bajo ciertas condiciones, incluidas amenazas existenciales.

Los comentarios se produjeron pocos días después de que Takaichi se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, en lo que parecía ser una cálida primera reunión al margen de la cumbre de APEC en Corea del Sur.

Takaichi, que visitó Taiwán antes y pidió una cooperación más estrecha, también se reunió por separado con representantes de Taipei en la cumbre.

Beijing y Tokio se llaman mutuamente embajadores

China y Japón convocaron la semana pasada a sus embajadores en medio de una acalorada disputa diplomática por los comentarios del primer ministro Takaichi sobre la posibilidad de desplegar tropas si China ataca a Taiwán.

Luego, Beijing instó a sus ciudadanos a evitar viajar a Japón, un destino popular para los turistas chinos.

El gobierno japonés planteó su objeción el sábado a la advertencia de viaje de Beijing y presentó una protesta oficial. El principal portavoz, el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, instó a China a tomar «las medidas apropiadas», informó el servicio de noticias Kyodo de Japón.