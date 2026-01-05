RusiaVIVA – El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, destacó las acciones del presidente de los Estados Unidos (COMO), donald Triunfo De Venezuela ilegal y tiene ciertas consecuencias.

En declaraciones a la agencia estatal de noticias Tass, Medvedev, quien también se desempeñó como presidente de Rusia, describió el arresto por parte de Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores como una «clara violación del derecho internacional».

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido arrestado

«Al mismo tiempo, hay que reconocer que, a pesar de la evidente ilegalidad del comportamiento de Trump, tiene cierta coherencia. Él y su equipo son muy persistentes en la defensa de los intereses nacionales de su país», dijo Medvedev según lo informado por EntreLunes 5 de enero de 2026.

Mientras criticaba las acusaciones de Maduro de que Washington busca controlar los recursos del país, incluido el petróleo, Medvedev argumentó que Trump «no lo oculta» y que Estados Unidos ahora «no tiene motivos para denunciar a nuestro país, ni siquiera formalmente», refiriéndose a la guerra en curso en Ucrania.

La declaración de Medvedev se produjo después de que Venezuela dijera el sábado 3 de enero de 2026 que Estados Unidos había atacado instalaciones civiles y militares en varios estados del país y luego declarara una emergencia nacional.

Más tarde, Trump confirmó el ataque «a gran escala» y que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados en avión del país.

Más tarde dijo que Estados Unidos «administraría» Venezuela hasta que se garantizara una transición segura y repararía su infraestructura petrolera «rota».

El presidente venezolano y su esposa fueron trasladados a un centro de detención en Nueva York y serán juzgados por cargos de trata drogas.

Presidente de Venezuela Nicolás Maduro

El ataque se produce después de meses de creciente presión estadounidense sobre Maduro, a quien Washington acusa de estar involucrado en el narcotráfico.

Maduro negó las acusaciones y expresó disposición al diálogo.