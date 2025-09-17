Las acciones de Stub cierra un 5,7% en el primer día de negociación

Bandeja Tuve un debut decepcionante en el mercado de valores: la compañía, que opera el mercado líder de boletos secundarios para eventos en vivo, vio que sus acciones cerraron un 5,7% por debajo del precio de la OPI el miércoles.

Las acciones comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 17 de septiembre bajo el símbolo de ticker «Stub», justo después del mediodía, ET. El precio de OPO de la acción fue de $ 23.50/acción. Subió hasta $ 27.89/acción (+19%) en las primeras operaciones, pero se desplomó para cerrar a $ 22.17/acción al final de la sesión regular, lo que le da una capitalización de mercado de aproximadamente $ 7.6 mil millones.

Stubhub recaudó alrededor de $ 800 millones de la OPI, lo que ha dicho que se utilizará en parte para pagar la deuda. Al 30 de junio, la compañía tenía $ 2.38 mil millones en obligaciones de deuda a largo plazo, de acuerdo con su enmendado Declaración de registro de la SEC.

Después de la IPO, el CEO y cofundador de StubHub, Eric Baker, posee el 4.2% de las acciones de Clase A y 24.75 millones de acciones de supervoto de Clase B que le dan un control de 88.3% del poder de voto en la compañía, según la presentación de la SEC. La compensación de 2024 de Baker incluyó $ 2.5 millones en salario, un bono de $ 2.5 millones, $ 61.95 millones en premios de acciones, $ 110,000 para gastos de cuidado infantil y $ 88,000 para la matrícula de la escuela privada.

La empresa Presentado para hacer público con la SEC en marzo de este año. Según los informes, Stubhub había estado buscando lanzar una OPI desde 2022. Estaba mirando un debut público el año pasado después de que las ventas se retiraron en 2023 gracias a la gira Eras de Taylor Swift, pero presentó los planes dados el mercado de OPI.

En 2025, StubHub proyecta que el mercado de los segundos boletos disminuirá aproximadamente el 5%, principalmente debido a la conclusión de Tour de ruido récord de Swift en diciembre de 2024 y la implementación de precios totalmente exigidos por el gobierno federal en los Estados Unidos en mayo de 2025.

Para la primera mitad de 2025, StubHub generó ingresos de $ 827.9 millones (un 3%más), mientras que su pérdida neta se amplió a $ 76 millones en comparación con una pérdida neta de $ 24 millones en el período anterior. (Según el estado financiero de la Compañía, la pérdida neta de los primeros seis meses de 2025 incluyó una pérdida de $ 85.2 millones atribuida a los tipos de cambio de moneda extranjera). Para 2024, StubHub reportó $ 1.77 mil millones en ingresos, un 29%más y una pérdida neta de $ 2.8 millones en comparación con los ingresos netos de $ 405 millones en 2023.

El año pasado, los compradores de más de 200 países compraron más de 40 millones de boletos en StubHub de más de 1 millón de vendedores, según la compañía. A partir del 8 de agosto de 2025, la compañía tenía 895 empleados a tiempo completo (menos de 2.5% de 918 en marzo), de los cuales 368 brindaron apoyo al servicio al cliente.

El martes, StubHub anunció el precio de $ 23.50/acciones para su oferta pública inicial de aproximadamente 34 millones de acciones de sus acciones comunes de Clase A (que representa el 9.3% de las acciones en circulación). Además, la compañía le ha otorgado a los aseguradores una opción de 30 días para comprar hasta 5.1 millones de acciones de Clase A adicionales al precio de OPO (menos descuentos y comisiones de suscripción).

Después de la OPI, los principales propietarios de capital de StubHub incluyen Madrone Partners (que posee el 22.1%de las acciones de Clase A), Westcap (11.1%), Bessemer Venture Partners (7.9%) y Capital de PointState (5.3%).

Baker cofundó StubHub en 2000 antes de salir y lanzar el revendedor de boletos europeos Viagogo en 2006. En 2007, eBay compró StubHub por $ 310 millones. En febrero de 2020, Baker’s Viagogo Completó la adquisición del negocio StubHub de eBay por $ 4.05 mil millones y cambió su nombre el 8 de septiembre de 2021 a StubHub Holdings.