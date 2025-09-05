Las acciones de Pau Gasol se enfrentan a la era de Luka Doncic de los Lakers

El Los Angeles Lakers están entrando en la primera temporada completa del Luka Doncic era. La superestrella delantera se unió a la franquicia a través del comercio alrededor de la fecha límite de comercio de febrero.

Durante una discusión reciente con Nikki Kay de Spectrum Sportsnet, la leyenda de los Lakers, Pau Gasol, compartió sus pensamientos sobre los amanecer de la era de Doncic.

Gasol, dos veces campeón con los Lakers, ha seguido siendo una voz consistente y de apoyo alrededor de la franquicia desde su retiro. Estará familiarizado con el juego de Doncic y sin duda estará disponible para ofrecer consejos cuando sea necesario.

Los Lakers pasaron el verano reasizando la lista alrededor de Doncic y LeBron James. JJ Redick ahora tiene un grupo profundo y versátil disponible para él. Las esperanzas de ganar un campeonato serán sin duda altas, especialmente si Doncic y James pueden permanecer saludables durante toda la campaña.

Luka Doncic ha impresionado en FIBA ​​Eurobasket

Doncic actualmente participa en el torneo EuroBasket de FIBA. El delantero estrella de los Lakers ha sido impresionante durante todo el evento. En sus cinco salidas para Eslovenia, Doncic promedia 35.4 puntos, 8.4 asistencias y 8 rebotes por juego. También está disparando la roca con un clip del 59.2% desde el rango de dos puntos.

Eslovenia ahora se ha clasificado para la fase eliminatoria del torneo. Se enfrentarán a Italia en los últimos 16, con el ganador listo para enfrentar a Portugal o Alemania en los cuartos de final.

Doncic entró en el torneo Eurobasket como uno de los jugadores estrella en el evento. Ha subido al desafío e impresionado a cada paso. Los fanáticos de los Lakers sin duda esperarán que pueda tener un impacto similar para el púrpura y el oro una vez que la nueva temporada de la NBA comience en octubre.

LeBron James es poco probable que deje a los Lakers

El futuro de James con los Lakers ha sido un tema de conversación durante todo el verano. La veterana superestrella optó por su opción de jugador de $ 52.6 millones al comienzo de la temporada baja. Sin embargo, ha habido rumores de que podría buscar forzar un movimiento antes de la fecha límite comercial de febrero de 2026.

Sin embargo, Jared Greenberg de TNT, hablando a través de un episodio reciente del podcast «Good Word With Goodwill», buscó aplastar esos rumores y la narrativa general que James quiere jugar en otro lugar.

«LeBron tuvo la oportunidad este verano de ser un agente libre y firmar donde quisiera», dijo Greenberg. «… no quería firmar por el mínimo, no quería regalar su cláusula de no comercio … no se confundas por qué todavía es un laker».

James será un agente libre sin restricciones el próximo verano. Si él decide dejar a los Lakers, eso probablemente sea cuando elija hacerlo. Sin embargo, dependiendo de cómo sea la próxima temporada, podría optar por quedarse en Los Ángeles o potencialmente llamar a tiempo en su carrera en la NBA.

Independientemente de lo que depara el futuro, tanto Doncic como James tendrán grandes roles que desempeñar en el impulso de los Lakers para un campeonato esta temporada.