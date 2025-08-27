Las acciones de los gigantes de novato surgieron después de la pretemporada estelar

Russell Wilson Liderará el Gigantes de Nueva York‘ofensa al campo contra el Comandantes de Washington En la semana 1, pero si este verano es una indicación, el veterano podría encontrarse mirando por encima del hombro temprano y a menudo esta temporada.

Después del número 25 de selección general Jaxson DartLa fuerte actuación, el mariscal de campo novato se encuentra entre los elevadores más altos de la liga esta temporada, según Pro Football Focus.

«Jaxson Dart hizo las cosas interesantes con su excelente desempeño en esta pretemporada», Dalton Wasserman escribe sobre el novato de los Gigantes, para PFF. «El paso de paso de 88.5 PFF de Dart en tres salidas lideró a todos los novatos y ocupó el segundo lugar entre todos los clasificatorios. Su inclinación por las finalizaciones verticales y hacer tiros bajo presión aparecieron a menudo. Dart tiene mucho más probabilidades de ver el tiempo de juego en la temporada regular que hace un mes».

Dart fue excelente durante la pretemporada, mostrando el equilibrio y la confianza en el entrenador en jefe Brian Daboll ‘S Sistema, moviendo efectivamente la ofensiva tanto en situaciones uptempo como dentro de los límites del esquema, y ​​parecía igualmente experto empujando la pelota hacia abajo cuando golpeaba sus armas debajo de las rutas en tiros rápidos desde el bolsillo.

Terminando la pretemporada con 372 yardas aéreas y tres touchdowns, Dart ofreció una idea de lo que podría ser un futuro prometedor para los Gigantes, mientras se ve lo suficientemente cómodo como para quizás forzar una conversación sobre el presente, en las próximas semanas.

Darius Slayton de los Gigantes sigue siendo impresionado por Jaxson Dart

Dart no solo presentó números explosivos y películas eficientes durante la pretemporada, sino que causó una fuerte primera impresión en sus compañeros de equipo.

Receptor abierto de los gigantes Darius Slayton Jugó hasta el final de la carrera de Eli Manning en Nueva York, el comienzo de Daniel Jones‘, y es optimista y entusiasmado con lo que vio de Dart durante el campo de entrenamiento y la pretemporada.

«Hizo un gran trabajo», dijo Slayton a los periodistas recientemente. «Aprendió rápido, llegó rápido, jugó bien rápido, funcionó bien en cada juego en los que jugó, se mantuvo alejado de los errores, prácticamente todos juntos. Mantuvieron los errores para que jugó lo más limpio posible».

Como Slayton ha dicho en el pasado reciente, hay algunos conceptos difíciles con los que un mariscal de campo debe sentirse cómodo rápidamente para dominar el esquema de Daboll, y Dart ha estado por delante de la curva.

«Creo que definitivamente ha hecho un buen trabajo de aprendizaje», explica Slayton «pero creo que probablemente ha crecido principalmente de una manera que está fuera del juego. Creo que ha crecido mucho en su rutina, sus hábitos y tratando de liderar cuando puede. Ha crecido mucho en esas áreas que son algunas de las más importantes».

Con su equilibrio, crecimiento y juego limpio, Dart se parece al tipo de mariscal de campo que puede acelerar el futuro de los gigantes.