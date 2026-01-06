Las acciones de Chevron se disparan por encima del 5 por ciento después de que Estados Unidos arrestara a Maduro

Jacarta – Compañía de energía de Estados Unidos (COMO), Cheurónobteniendo ganancias en medio de la escalada tensión La geopolítica estadounidense y Venezuela que cada vez está más caliente. Las acciones de Chevron registraron un rápido salto después de que finalizaron las operaciones, hora local, el lunes 5 de enero de 2026.

Las acciones de Chevron subieron un 5,2 por ciento a 163,85 dólares. El aumento de las acciones se produjo justo después de que las fuerzas estadounidenses arrestaran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras una orden de Washington que indicaba que asumiría el control del país rico en petróleo.

En medio de las acciones para derrocar al líder venezolano, los actores del mercado tienden a ser optimistas sobre los fundamentos de Chevron. Esta empresa con sede en Estados Unidos es la única que aún opera en Venezuela.

Para los inversores, las ganancias potenciales de Chevron no provienen únicamente de un aumento a corto plazo en la producción. El mercado considera que las empresas dedicadas a la exploración, producción, refinación, comercialización y distribución tienen un papel estratégico porque tienen activos, fuerza laboral y asociaciones en Venezuela.



Chevron exporta alrededor de 150.000 barriles por día (bpd) de crudo venezolano a la región de la Costa del Golfo de Estados Unidos. El petróleo venezolano es conocido como crudo amargo pesado, que es un petróleo espeso con un alto contenido de azufre muy adecuado para su procesamiento en refinerías del sur de Estados Unidos.

Esta posición hace que Chevron sea visto como el partido más dispuesto a beneficiarse si la política estadounidense cambia y abre un espacio más amplio para la actividad. Por lo que se considera que cualquier cambio en el acceso a este suministro tiene un impacto directo en el mercado energético.

Chevron tiene catalizadores positivos que potencialmente podrían impulsar las acciones en el corto plazo. La compañía planea celebrar una reunión trimestral de desempeño a la que asistirán el director ejecutivo Mike Wirth y la directora financiera Eimear Bonner el viernes 30 de enero de 2026.

Por un lado, los riesgos macroeconómicos eclipsan la corrección de las acciones de Chevron. El Informe sobre la situación del empleo en Estados Unidos correspondiente a diciembre, publicado el viernes 9 de enero, tiene el potencial de influir en las expectativas de tipos de interés y las perspectivas de crecimiento, lo que tiene un impacto directo en las acciones del sector energético.

Según se informa, la compañía petrolera nacional de Venezuela, PDVSA, comenzó a recortar la producción después de que un bloqueo de las exportaciones de Estados Unidos hiciera que los envíos de petróleo cayeran a cero. La carga de Chevron, que anteriormente todavía podía moverse gracias a una licencia especial estadounidense, también se ha visto obstaculizada desde el jueves pasado.