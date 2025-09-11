Las acciones de Angel Studios cierran un 11% en el debut del mercado de valores

Angel StudiosEn su debut en el mercado de valores, el entusiasmo de los inversores por su estrategia de entretenimiento «basada en valores», un enfoque que el cofundador y CEO Neal Harmon dice que voltea el guión en el modelo de transmisión de transmisión prevaleciente de la industria.

Acciones de Angel, que comenzó a cotizar el jueves en la NYSE bajo el símbolo «Angx» después de Cerró una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) Southport Adquisition Corp., terminó su primer día en el mercado público, subió un 11,25%. Eso, sin embargo, se produjo después de una manifestación mucho más grande que vio a las acciones superar más del 50% antes de la sesión.

En una entrevista con VariedadHarmon dijo que Angel es fundamentalmente diferente de otros estudios y proveedores de transmisión. La compañía cuenta con 1,5 millones de suscriptores que pagan para Angel Guild, que además de obtener el primer acceso a todos sus programas y películas en la transmisión brinda a los miembros la oportunidad de votar qué proyectos son verdes.

Alrededor del 70% de los suscriptores de Angel Guild dicen que la religión es importante para ellos. Pero la pizarra del estudio es más amplia que eso, según Harmon, centrada en lo que Angel dice que es «el poder de la narración de historias para amplificar la luz». Con eso, significa programas de televisión y películas que se centran en «lo que es bueno, hermoso y vale la pena compartir», según su declaración de misión.

«Vemos esto como para las personas que piensan que los guardianes de Hollywood están fuera de contacto», dijo Harmon. «No tenemos ningún problema con lo que se está haciendo. Estamos haciendo lo que es no siendo hecho «. Agregó: «Hay muchas oportunidades para el crecimiento, no vemos esto como un juego de suma cero».

La alineación de Angel presenta contenido con temas religiosos. Eso incluye la película «Sound of Freedom», que recaudó $ 250 millones en la taquilla, protagonizada por Jim Caviezel como un ex agente gubernamental una misión para rescatar a los niños de los traficantes sexuales en Colombia. Esta primavera, «The King of Kings» alcanzó un disco de taquilla para una película bíblica animada. En diciembre, Angel lanzará el thriller bíblico «Zero AD» protagonizado por Caviezel y dirigida por Alejandro Monteverde (quien también dirigió «sonido de la libertad»), ambientada durante la masacre de los inocentes como se contó en el evangelio de Matthew.

Pero también presenta una gama de contenido más ampliamente en la línea inspiradora. Its upcoming releases include “The Senior” starring Michael Chiklis, a sports drama from Wayfarer Studios set for nationwide theatrical release on Sept. 19. Directed by Rod Lurie and written by Robert Eisele, “The Senior” is based on the true story of Mike Flynt (Chiklis) who, 35 years after getting kicked off his college football team, decides to return to the gridiron for his senior year of eligibility and prove to his Familia, ex compañeros de equipo y él mismo que nunca es demasiado tarde para enfrentar sus sueños. Los coprotagonistas de la película Mary Stuart Masterson, Brandon Flynn, James Badge Dale y Rob Corddry.

Y el 6 de febrero de 2026, Angel lanzará su primera comedia romántica, «Solo Mio», protagonizada por Kevin James junto a Kim Coates, Alyson Hannigan, Julee Cerda, Julie Ann Emery, Jonathan Roumie y Nicole Grimaudo.

Harmon dijo que el movimiento de Angel para volverse públicamente ha ayudado a ganar acuerdos con talento, no solo como una garantía de que es un jugador duradero, sino que en algunos casos la compañía ha otorgado capital con talento.

Además de su lente de entretenimiento basada en valores, lo que también hace que Angel sea diferente es su amplia base de inversores, según Harmon: la compañía tiene casi 70,000 inversores, que representan «familias como las mías que desean apoyar esta programación».

La razón por la que la compañía se hizo pública a través de la ruta SPAC, según Harmon, es porque «la preocupación número 1 de nuestra comunidad fue que perderíamos nuestro rumbo como empresa pública y olvidaríamos la misión», y potencialmente seríamos atacados en una adquisición hostil. «No queremos [the content slate] para ser determinado por un gran check escritor ”, dijo.

Si bien tiene una gran cantidad de inversores individuales, la forma en que Angel está estructurado, el equipo fundador de la compañía y sus 8,000 inversores originales tienen acciones supervotas (con 10 votos por acción) versus un voto por acción para sus acciones de Clase C. Los accionistas supervotantes mantienen el control mayoritario de los estudios de ángel. La compañía también tiene un programa de incentivos para ejecutivos de ángeles superiores que les otorga un capital adicional del 10% en la compañía si excede una valoración de $ 10 mil millones. «Todo el equipo apunta a ese objetivo y están incentivados para hacerlo», dijo Harmon.

«Angel es a largo plazo, sobre principios atemporales y lo que dura», dijo Harmon. Lo que es menos importante, dijo, es «donde las acciones cotizan dentro de 6 meses o dentro de 10 años».

Hoy, la empresa no es rentable. Durante los primeros seis meses de 2025, los ingresos de Angel aumentaron casi tres veces a $ 135 millones, mientras que su pérdida neta se amplió a $ 53.3 millones (en comparación con una pérdida neta de $ 37.4 millones en el período del año anterior), con el aumento de los gastos operativos debido a los gastos de marketing en membresías de gremios de Angel.

«A largo plazo, debemos ser extremadamente rentables como empresa», dijo Harmon. «Para permanecer independientes, necesitamos ser rentables».

Los niveles básicos del Angel Guild proporcionan transmisión de las películas y programas del estudio ($ 12/mes con anuncios, $ 18/mes sin anuncios) y la prima de $ 20/mes. Plan ofrece transmisión sin anuncios más dos boletos para cada lanzamiento de películas teatrales de ángel y un descuento del 20% en merch.

Los streamers tradicionales son «transaccionales», dijo Harmon, mientras que Angel Guild ofrece a los miembros «poder real» para decidir qué viene al servicio y se dirige a los cines: «Es un movimiento».

Mientras tanto, uno de los éxitos más grandes de Angel Studios fue la serie de televisión «The Eleged», sobre la vida de Jesús. El año pasado, Angel perdió los derechos de la serie después de que un árbitro dio 5 y 2 fundadores de estudios Dallas Jenkins supervisión de la franquicia «The Eleged».

Además de Neal Harmon, el liderazgo principal con sede en la compañía con sede en Utah también incluye a dos de sus hermanos: el presidente Jordan Harmon y el director de contenido Jeffrey Harmon. Los hermanos Harmon llamaron el jueves la campana de cierre de la NYSE, en celebración de su primer día como una empresa que cotiza en bolsa.

En la foto de arriba: Michael Chiklis en «The Senior» de Angel