Las acciones asiáticas y Wall Street se fortalecen juntas, ¿qué se fomenta?

Jacarta – Intercambio Asiático-El Pacífico se disparó en la apertura de operaciones del jueves 16 de octubre de 2025. Rápido fortalecimiento en línea con el brillo de la bolsa de valores de Estados Unidos (EE.UU.), Wall Street, gracias a un sólido desempeño financiero banco grande en el país.

Lea también: Dirigiéndose a 7.000 beneficiarios, Mandiri Bakti Kesehatan está presente en 12 regiones de Indonesia



Informe de los principales bancos dos que superó las expectativas del mercado. Cierre del gobierno (cierre del gobierno) que entra en su tercera semana y las tensiones aumentan guerra comercial Estados Unidos y China fueron los impulsores del brillante desempeño.

En los últimos días, los inversores se han mostrado cautelosos debido a la frecuente escalada de las tensiones de la guerra comercial. Aun así, el índice de volatilidad CBOE (VIX), o indicador del miedo de Wall Street, mostró una tendencia alcista durante la última semana.

Lea también: La JCI abre con más fuerza mientras las bolsas de valores asiáticas se muestran lentas debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China



Wall Street registró un aumento de más de 21,6 puntos básicos (pb) o alcanzó su nivel más alto desde finales de mayo de 2025. El índice cerró en 20,6 pb en las operaciones del miércoles 15 de octubre de 2025.



Ilustración del crecimiento económico

Lea también: Bolsa de Valores de Perkasa Asia mientras Estados Unidos y China se atacan entre sí en la nueva ronda de la guerra comercial





Ilustración del crecimiento económico

Desde el área regional, los inversores prestarán mucha atención a los datos de empleo australianos de septiembre de 2025. El informe que se publicará hoy, jueves 16 de octubre de 2025, predice que la tasa de desempleo aumentará un 4,3 por ciento desde el 4,2 por ciento en agosto de 2025.

Citado de CNBC Internacionalel índice Nikkei 225 subió un 0,95 por ciento. Otro índice de referencia japonés, el Topix, también registró una ganancia del 0,8 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi subió un 1,09 por ciento. Luego, el índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, subió un 0,2 por ciento al inicio del horario de negociación del mercado.

El índice ASX/S&P 200 en Australia aumentó un 0,16 por ciento. Sin embargo, el índice Hang Seng de Hong Kong bajó, debilitándose hasta el nivel 25.848 desde la posición anterior de 25.910.

En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 17,15 puntos o un 0,04 por ciento a 46.253,31. Aunque terminó en zona roja, el índice de las 30 mejores acciones registró un salto de 422,88 puntos durante la sesión bursátil.

También se observó que el índice S&P 500 se fortaleció un 1,2 por ciento intradía, pero se erosionó y cerró sólo un 0,4 por ciento más y en el nivel de 6.671,06. El índice compuesto Nasdaq también registró un salto de hasta el 1,4 por ciento, pero se erosionó hasta el 0,7 por ciento restante y se estacionó en la zona de 22.670,08.