Las acciones asiáticas vuelven a caer bajo presión por el calentamiento de las relaciones comerciales entre EE.UU. y China

Jacarta – intercambio asiático-El Pacífico cayó bruscamente en la apertura de operaciones del lunes 13 de octubre de 2025. La corrección fue provocada por las tensiones entre la mayor economía del mundo, Estados Unidos (EE.UU.) y China o China, debido a acusaciones mutuas sobre guerra comercial.

El domingo 12 de octubre de 2025, el gobierno chino enfatizó que no tenía miedo de afrontar una guerra comercial. Esta declaración sigue la política estadounidense luego de que el presidente Donald Trump prometiera imponer aranceles de importación nueva y más dura respuesta a los productos procedentes del país de la Cortina de Bambú.

Un portavoz del Ministerio de Comercio de China acusó a Estados Unidos de aplicar un doble rasero. La política del gobierno chino indica que está presionando para que Estados Unidos haga mayores concesiones, dijo Goldman Sachs en una nota.

Trump impuso aranceles de importación adicionales del 100 por ciento tras la política de China de imponer nuevos controles a las exportaciones de minerales de tierras raras. En una publicación en Truth Social, indicó a los inversores que no cumpliría su amenaza de imponer aumentos masivos de los aranceles de importación a China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, con el presidente chino, Xi Jinping.

«¡No se preocupen por China, todo estará bien! El muy respetado presidente Xi acaba de pasar por un momento difícil. No quiere que una depresión golpee a su país, y yo tampoco. Estados Unidos quiere ayudar a China, no dañarla», escribió Trump, citado en CNBC Internacional el lunes 13 de octubre de 2025.

En Corea del Sur, el índice Kospi cayó en picado 2,35 por ciento. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, cayó un 2,24 por ciento.

El índice ASX/S&P 200 de Australia se debilitó un 0,68 por ciento. Los contratos de futuros para el índice Hang Seng de Hong Kong también bajaron, hasta el nivel de 24.968 desde la posición anterior en la zona de 26.290,32. Las bolsas de valores japonesas están cerradas por vacaciones.

El resurgimiento de la guerra comercial de Estados Unidos con China provocó repentinamente una caída de las acciones. La caída resultó en una pérdida de 2 billones de dólares en valor de mercado debido a las ventas de los inversores.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 878,82 puntos, o un 1,9 por ciento, a 45.479,60. El Nasdaq Composite cayó un 3,56 por ciento a 22.204,43.

El índice S&P 500 cayó un 2,71 por ciento a la zona de 6.552,51. La corrección de los tres índices de referencia fue la peor desde el 10 de abril de 2025.