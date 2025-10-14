Las acciones asiáticas tiemblan a pesar de que Trump intenta calmar a China sobre los aranceles

Jacarta – intercambio asiático-Pasifim fluctuó en la apertura de la negociación el martes 14 de octubre de 2025. La agitación siguió al suavizamiento de la actitud del presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump hacia China (China) en consonancia con guerra comercial Las tensiones entre los dos países volvieron a calentarse.

La postura de Trump surge tras una serie de restricciones comerciales y un acalorado debate. Trump escribió que el gobierno de Beijing no tenía por qué preocuparse y se aseguró de que todo saldría bien.

«No te preocupes, todo estará bien», escribió Trump en una publicación. Verdad social el lunes 13 de octubre de 2025.

Mientras tanto, China impuso tarifas a los barcos estadounidenses que atracan en los puertos de su país y que entraron en vigor hoy, martes 14 de octubre de 2025. Sin guardar silencio, Washington impuso lo mismo a los barcos chinos.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping.

Desde una perspectiva regional, la economía de Singapur en el tercer trimestre de 2025 creció un 2,9 por ciento o más que las estimaciones de los economistas del 1,9 por ciento. En el trimestre anterior, la economía de Singapur creció un 4,4 por ciento.

Citando de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, cayó un 1,34 por ciento. Asimismo, el índice Topix cayó 1,31 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi subió un 1,01 por ciento. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, subió un 0,84 por ciento.

Las acciones de Samsung Electronics registraron un aumento de precios del 2,47 por ciento después de que la compañía «pronosticara» un aumento en las ganancias generales. año tras año (interanual) en el tercer trimestre de 2025 en un 32 por ciento o 12,1 billones de wones coreanos (8.480 millones de dólares estadounidenses). Esta cantidad supera la adquisición de LSEG SmartEstimates de 10,1 billones de wones.

El índice de referencia de Australia, ASX/S&P 200, cayó un 0,25 por ciento. El índice Hang Seng de Hong Kong también cayó de 25.889,48 a 25.794.

El Promedio Industrial Dow Jones cerró con un alza de 587,98 puntos o un 1,29 por ciento a 46.067,58 en las operaciones nocturnas. Este pico equivale al 67 por ciento de sus pérdidas el fin de semana del viernes 10 de octubre de 2025.

El índice S&P 500 registró un aumento del 1,56 por ciento a 6.654,72. El Nasdaq Composite saltó un 2,21 por ciento a 22.694,61, impulsado por un repunte de las acciones de tecnología que anteriormente se habían desplomado.