Las acciones asiáticas suben en línea con el repunte de Wall Street respaldado por las acciones de AI

Jacarta – Intercambio asiático-Pacífico se disparó en la apertura del mercado el jueves 6 de noviembre de 2025. El fortalecimiento estuvo en línea con el fortalecimiento de la bolsa de valores de Estados Unidos (EE.UU.), Wall Street, tras la recuperación de los emisores de acciones de AI debido a la acción de venta debido a las preocupaciones sobre la valoración del mercado.

La empresa de semiconductores Advanced Micro Devices Inc (ADM) registró ganancias para el tercer trimestre de 2025 que superaron las de las empresas de inteligencia artificial (AI). La Corte Suprema de Estados Unidos expresó escepticismo sobre los aranceles del presidente Donald Trump que provocaron agitación en Wall Street.

Los inversores también están prestando atención a las empresas de vehículos autónomos de China, WeRide y Pony.ai, que debutaron hoy en la bolsa de valores de Hong Kong. Anteriormente, ambas empresas cotizaban en la bolsa de valores estadounidense.

Pony.ai establece el precio de oferta inicial (oferta pública inicial/IPO) de 139 dólares de Hong Kong por acción, por lo que se embolsará 6.700 millones de dólares de Hong Kong, unos 860 millones de dólares. Mientras tanto, los fondos de la oferta pública inicial de WeRide se calculan en 2.400 millones de dólares de Hong Kong.

Movimiento del Índice Compuesto de Precios de Acciones (IHSG). Foto : FOTOS DE ANTARA/Sigid Kurniawan

Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, subió un 1,45 por ciento en la apertura del mercado. Índice Topix fortalecer 0,98 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi subió un 2,5 por ciento, revirtiendo su caída de la sesión anterior y liderando las ganancias de las acciones asiáticas. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, registró una ganancia del 2,01 por ciento.

El ASX/S&P 200 en Australia subió un 0,58 por ciento. Los futuros del índice Hang Seng de Hong Kong subieron de 25.935,41 a 26.150.

Mientras tanto, en Wall Street, el índice Dow Jones Industrial Average subió 225,76 puntos o un 0,48 por ciento y cerró en 47.311.

El índice S&P 500 aumentó un 0,37 por ciento a 6.796,29, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,65 por ciento a 23.499,80.