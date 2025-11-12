Las acciones asiáticas son volátiles mientras los mercados esperan que termine el cierre de EE.UU.

VIVA – La mayoría de índices de referencia en mercado de valores asiático-El Pacífico se fortaleció en la apertura de operaciones de hoy, miércoles 11 de noviembre de 2025. Esto está en línea con las crecientes expectativas del mercado con respecto al cierre del gobierno (gobierno cerrar) por parte de los Estados Unidos (EE.UU.) terminará pronto.

Además apagar comoLas acciones de inteligencia artificial tambalean (AI) también es un sentimiento que influye en el mercado. Compartir SoftBank Group se desplomó más de un 7 por ciento después de que la compañía dijera que había vendido toda su participación en el fabricante estadounidense de chips Nvidia por 5.830 millones de dólares.

En su informe de resultados, SoftBank vendió 32,1 millones de acciones de Nvidia en octubre de 2025 y también recortó su participación en T-Mobile y los fondos recaudados con la venta alcanzaron los 9.170 millones de dólares. Este gigante japonés dijo que transferiría su inversión al propietario de ChatGPT, OpenAI.

Citado de CNBC Internacional El miércoles 12 de noviembre de 2025, el índice de referencia de Japón, Nikkei 225, se debilitó un 0,26 por ciento. Mientras tanto, el índice Topix subió un 0,35 por ciento.



Ilustración de Meta Stocks que imprimen el récord más alto

El índice de referencia de Corea del Sur, Kospi, abrió sin cambios. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, subió un 0,62 por ciento.

En Australia, el índice S&P/ASX 200 aumentó un 0,13 por ciento. Los contratos de futuros para el índice Hang Seng de Hong Kong cotizaron al alza a 26.865 desde los 26.696,41 anteriores.

Wall Street mostró un cierre mixto. El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) alcanzó un nuevo récord de cierre, mientras que el Nasdaq Composite se debilitó a medida que los inversores trasladaron fondos de acciones de tecnología a otros sectores que cotizaban con valoraciones más bajas.

El índice DJIA subió 559,33 puntos o un 1,18 por ciento y cerró en 47.927,96. La ganancia fue respaldada por la acción mayorista de los actores del mercado en Wall Street comprando acciones de varias empresas de primera línea, incluidos los gigantes de la atención médica Merck, Amgen y Johnson & Johnson.

El índice S&P 500 subió un 0,21 por ciento a 6.846,61. Sin embargo, el índice cargado de acciones tecnológicas corrigió un 0,25 por ciento y cerró en 23.468,30.