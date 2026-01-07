Las acciones asiáticas son volátiles antes del anuncio de inflación de Australia, los inversores ignoran el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

Jacarta – Intercambio asiático-Pacífico turbulento en la apertura de operaciones del miércoles 7 de enero de 2026. Las fluctuaciones son provocadas por la actitud de los actores del mercado que esperan datos inflación Australia.

Está previsto que el gobierno australiano anuncie el índice de precios al consumidor (IPC) para noviembre de 2025 hoy, miércoles 7 de enero de 2026. Los analistas de Citi estiman que la inflación general aumentará al 3,6 por ciento y la inflación promedio ajustada del 3,3 por ciento diario. año tras año (interanual).



Citado de CNBC internacional, El índice de referencia de este país, el ASX/S&P 200, se disparó un 0,37 por ciento.

Mientras tanto, el índice Nikkei 225 cayó un 0,45 por ciento. El índice Topix volvió a caer un 0,63 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi subió un 1,89 por ciento. Mientras tanto, el índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, cayó ligeramente un 0,12 por ciento.

En la bolsa de valores de Estados Unidos (EE.UU.), dos índices de referencia alcanzaron récord nuevo histórico (todo el tiempo máximo/ATH) en la sesión de negociación de anoche. El aumento se produjo cuando los inversores hicieron caso omiso del ataque de Estados Unidos a Venezuela que sacudió al mundo en los últimos días.

El índice S&P 500 se disparó un 0,62 por ciento a 6.944,82, su punto más alto. El índice Dow Jones Industrial Average también estableció un récord después de ganar 484,90 puntos o 0,99 por ciento y cerrar en 49.462,08.

Aunque no marcó un récord, el Nasdaq Composite registró un salto significativo del 0,65 por ciento al cierre de la jornada. El aumento empujó al índice lleno de acciones tecnológicas a alcanzar el nivel de 23.547,17.