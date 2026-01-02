Las acciones asiáticas se muestran lentas en el primer día de negociación de 2026

Jacarta – Intercambio asiático-Pacífico lento el primer día de negociación del mercado, viernes 2 de enero 2026. La bolsa de valores de Corea del Sur está a la cabeza y algunas bolsas de valores todavía están cerradas debido a las largas vacaciones del Año Nuevo de 2026.

El Primer Ministro de Singapur, Lawrence Wong, anunció que este país León registró un crecimiento más fuerte de lo esperado: la economía de Singapur creció un 5,7 por ciento interanual (interanual) anualmente en el cuarto trimestre de 2025. El aumento fue impulsado por un fuerte crecimiento manufacturero en los tres meses hasta diciembre de 2025.

Este aumento fue más rápido que el crecimiento revisado del 4,3 por ciento en el trimestre anterior. En conjunto, el crecimiento económico de Singapur a lo largo de 2025 será del 4,8 por ciento.

Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Australia, el S&P/ASX 20, cayó en la apertura del mercado. El índice Hang Seng de Hong Kong subió 25.648 a 25.630,54.



Varias bolsas comerciales en la región asiática todavía están cerradas debido a días festivos, Japón y China continental. Los mercados en Corea del Sur abrirán una hora más tarde, concretamente a las 10:00 horas, hora local.

A finales de 2025, el índice de referencia de Corea del Sur, Kospi, cerró con un alza del 0,21 por ciento para establecer un nuevo récord. El índice Kosdaq se disparó un 1,32 por ciento.

En Wall Street, el índice S&P 500 cayó un 0,74 por ciento en el último día de negociación de 2025. Sin embargo, el índice S&P 500 registró un aumento del 16,39 por ciento desde principios de 2025.

El índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) perdió un 0,63 por ciento. A lo largo de 2025, el índice DJIA subió un 12,97 por ciento, ligeramente obstaculizado por la falta de representación del sector tecnológico.

El Nasdaq Composite cayó un 0,76 por ciento el viernes 31 de diciembre de 2025. El índice Nasdaq Composite registró un crecimiento del 20,36 por ciento durante 2025, respaldado por el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA).