Las acciones asiáticas se mezclan a medida que las acciones de la tecnología mundial surgen después de que Operai colabora con AMD

Jacarta – Intercambio asiático-Pacífico mezclado como el índice de referencia de Japón imprime nuevamente registro más alto. El aumento sigue una manifestación en acciones tecnológicas en Wall Street después de grandes ofertas Opadai y Advanced Micro Devices Inc (AMD), un fabricante de semiconductores.

La colaboración entre las dos compañías se considera una amenaza para el gigante de fabricación de chips de Jansen Huang, Nvidia. Las acciones de AMD se dispararon casi un 24 por ciento después de que Operai asumió una participación del 10 por ciento.

Las existencias de chip inmediatamente dispararon a ganancias agresivas. Las acciones de Advantest ascendieron a más del 4 por ciento, las acciones de Tokio Electron aumentaron un 2 por ciento, las acciones de Lasertec aumentaron un 1,35 por ciento y las acciones de Renesas Electronics aumentaron un 4,85 por ciento.

Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia en varios países muestra el movimiento. Mezclado en el comercio el martes 7 de octubre de 2025. El índice de referencia de Japón, Nikkei 225, alcanzó un nuevo máximo debido a la elección de Sanae Takaichi como la primera primera ministra del país.

Ilustración de Meta Stocks Impresión más alto Registro

Mientras tanto, el índice Topix se disparó 0.31 por ciento. El índice ASX/S&P 200 negociado en la Bolsa de Valores de Australia cayó 0.27 por ciento.

Los intercambios chinos, Hong Kong y surcoreanos están cerrados para las vacaciones.

Durante la noche, el índice S&P 500 aumentó un 0.36 por ciento y terminó el día con un nuevo récord por la 32ª vez este año. Mientras tanto, el compuesto Nasdaq aumentó un 0,71 por ciento y cerró a 22,941,67 después de alcanzar su 31º máximo de todos los tiempos este año.

El promedio industrial Dow Jones cayó 63.31 puntos o 0.14 por ciento y cerró a 46,694.97. La corrección fue agobiada por la disminución de las acciones de Sherwin-Williams y Home Depot.

