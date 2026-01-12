Las acciones asiáticas se fortalecen tras el rápido aumento en Wall Street

Jacarta – Intercambio asiático-Pacífico fortalecer en la apertura de operaciones de hoy, lunes 12 de enero de 2026. El aumento sigue a un pico índice referencia en la bolsa de valores de Estados Unidos (EE.UU.) tras la publicación del informe personal en ese país.

Los datos muestran que en diciembre de 2025 se crearon menos puestos de trabajo de los que esperaba el mercado. Mientras tanto, la tasa de desempleo cayó, lo que indica que el mercado laboral estadounidense es bastante estable.

Los inversores estarán atentos a los precios del petróleo mientras Irán entra en su tercera semana de protestas que han matado a más de 500 personas. Según se informa, el presidente estadounidense Donald Trump está considerando opciones de intervención contra Irán.

Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Australia, el S&P/ASX 200, subió un 0,71 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi subió un 0,83 por ciento. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, aumentó un 0,4 por ciento.

Las bolsas de valores japonesas están cerradas por vacaciones.



Ilustración económica y de inversión

Hirofumi Yoshimura, socio de coalición del primer ministro japonés Sanae Takaichi, dijo que podría convocar elecciones anticipadas. Estos comentarios aparecieron el domingo 11 de enero de 2026, precisamente después de que los medios nacionales japoneses informaran que Takaichi estaba considerando convocar elecciones generales anticipadas en febrero de 2026.

El yen japonés cayó bruscamente el lunes 12 de enero de 2026. La corrección alcanzó incluso su nivel más bajo en un año: 158,19 frente al dólar estadounidense.

Al cierre del fin de semana, el índice S&P 500 cerró con un alza del 0,65 por ciento a 6.966,28. Esta posición es un nuevo récord de cierre (todo el tiempo máximo) después de que las acciones subieron rápidamente en el nuevo intradía de esa sesión de negociación.

El Nasdaq Composite se disparó un 0,81 por ciento a 23.671,35. El índice Dow Jones Industrial Average registró un aumento de 237,96 puntos o un 0,48 por ciento hasta la zona de 49.504,07 puntos y estableció un nuevo récord de cierre.