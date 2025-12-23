Las acciones asiáticas se disparan, el rebote de las acciones de AI en Wall Street se convierte en un sentimiento positivo

Jacarta – Intercambio asiático-El Pacífico se disparó en la apertura de operaciones el martes 23 de diciembre de 2025. El repunte estuvo en línea con el fuerte repunte de los emisores. existencias relacionado con la inteligencia artificial (AI) subió con éxito el índice de referencia de la bolsa de valores estadounidense (EE.UU.), Wall Street.

Las acciones del fabricante de chips de Jensen Huang, Nvidia, se dispararon más del 1 por ciento después de que surgiera la noticia de los planes de la compañía de comenzar a enviar chips H200 a China a mediados de febrero de 2026. Las acciones de Micron Technology subieron alrededor del 4 por ciento y las acciones de Oracle se dispararon más del 3 por ciento.

En el sudeste asiático, Singapur publicará datos de inflación para noviembre de 2025. Los economistas estiman que la tasa de inflación del país aumentará a su nivel más alto en lo que va de año.

Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Japón, Nikkei 225, fortalecer 0,18 por ciento. El índice Topix registró un aumento de precios del 0,37 por ciento.



Inteligencia artificial (IA).

En Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 0,32 por ciento. Luego, el índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, se disparó un 0,21 por ciento.

En Australia, el índice australiano S&P/ASX 200 se disparó un 0,46 por ciento. El contrato de futuros del índice Hang Seng de Hong Kong subió a 25.909 desde la última posición en 25.801,77.

Si miramos a Wall Street, los tres índices de referencia brillan. El índice S&P 500 se disparó un 0,64 por ciento para registrar su tercer día positivo consecutivo.

El índice Dow Jones Industrial Average subió un 0,47 por ciento. El Nasdaq Composite cerró con un alza del 0,52 por ciento.