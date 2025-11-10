Las acciones asiáticas se disparan después de que la IA ya no eclipsa a los mercados y la inflación de China supera las expectativas

Jacarta – Intercambio asiático-El Pacífico se fortaleció parcialmente en la apertura de operaciones al inicio de la segunda semana, el lunes 10 de noviembre de 2025. El aumento siguió al informe inflación Porcelana lo cual es «satisfactorio».

El viernes 7 de noviembre de 2025, el gobierno de Beijing informó los datos de inflación de China para octubre de 2025, que superaron las expectativas. La inflación al consumidor primario fue del 0,2 por ciento. año tras año (interanual).

Donde los economistas no predicen crecimiento. La inflación mayorista experimentó una disminución menor de lo esperado, es decir, un 2,1 por ciento anual, frente a las previsiones del 2,2 por ciento.

El fortalecimiento del índice en la región asiática también se vio respaldado por la disminución de las preocupaciones del mercado sobre la inteligencia artificial (IA), que provocó una corrección en todas las bolsas de valores de esta región.

Citado de CNBC Internacional El lunes 10 de noviembre de 2025, el índice de referencia de Japón, Nikkei 225, subió un 0,48 por ciento. El índice Topix se disparó un 0,37 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi coreano aumentó un 1,5 por ciento. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, abrió plano.

El índice S&P/ASX 200 de Australia registró un salto del 0,25 por ciento. Desafortunadamente, el índice Hang Seng cayó de 26.241,83 a 26.121.

El fin de semana, Wall Street estuvo volátil. El Nasdaq Composite cayó un 0,22 por ciento a 24.004,53.

El Dow Jones Industrial Average y el índice S&P 500 entraron en la zona verde después de que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ofreciera planes relacionados con el cierre del gobierno (cierre del gobierno) al Partido Republicano. Cada uno subió un 0,16 por ciento y un 0,13 por ciento.