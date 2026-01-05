Las acciones asiáticas se disparan después de que Estados Unidos arrestara al presidente y a su esposa venezolanos en relación con presuntos casos de drogas

Jacarta – Intercambio asiático-El Pacífico abrió brillantemente en las operaciones el lunes 5 de enero de 2025. El aumento sigue al aumento. tensión geopolítica entre Estados Unidos (COMO) Y Venezuela después de que el gobierno de Estados Unidos arrestara al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa el fin de semana.

Las autoridades estadounidenses dijeron que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en avión a Nueva York y acusados ​​de conspiración terrorista. drogas y otros delitos. La acusación alega que el narcotráfico ha enriquecido y fortalecido a la élite política y militar de Venezuela.

Citado de CNBC InternacionalEl lunes 5 de enero de 2025, el índice de referencia de Japón, Nikkei 225, subió un 2,26 por ciento. Mientras tanto, el índice Topix alcanzó un máximo histórico (todo hora alta/ATH) después de disparar un 1,42 por ciento.

Las acciones del sector de defensa en la bolsa japonesa fueron las que más aumentaron. Las acciones de Kawasaki Heavy Industries y Mitsubishi Heavy Industries registraron un salto del 5,7 por ciento y 6,4 por ciento respectivamente.

En Corea del Sur, el índice Kospi se disparó un 2,19 por ciento hasta alcanzar su nivel más alto de 4.420,92. El índice Kosdaq se compone de acciones de pequeña capitalización. fortalecer delgado 0,2 por ciento.

Las acciones del gigante de la defensa en la Bolsa de Corea del Sur, Hanwha Aerospace, subieron un 4 por ciento. Las acciones de Poongsan también registraron un rápido salto, es decir, más del 3 por ciento.

En Australia, el índice ASX/S&P 200 abrió plano.

Se observó que la bolsa de valores estadounidense, Wall Street, estaba mixta al final de las operaciones de la semana pasada, el viernes 2 de enero de 2026. El índice S&P 500 subió un 0,19 por ciento a 6.858,47, respaldado por el fortalecimiento de las acciones de semiconductores.

El Nasdaq Composite cayó un 0,03 por ciento a 23.235,63. Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones subió 319,10 puntos o 0,66 por ciento y cerró en 48.382,39.

Antes de que finalizaran las operaciones, los índices S&P 500 y Nasdaq Composite mostraron sólidas tendencias positivas al comienzo de la sesión. Los dos índices de referencia subieron un 0,7 por ciento y un 1,5 por ciento, impulsados ​​por el aumento de las acciones tecnológicas.