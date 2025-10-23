Las acciones asiáticas caen, los inversores están preocupados por el calentamiento de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China

Jacarta – Intercambio Asiático-Pacífico cayó bruscamente cuando el mercado abrió el jueves 23 de octubre de 2025. La corrección siguió a la caída de Wall Street debido a las preocupaciones sobre las relaciones comerciales de Estados Unidos (COMO) Y Porcelana que vuelve a calentarse.

El miércoles 22 de octubre de 2025, medios británicos informaron que la administración de Donald Trump lo estaba considerando. restricciones exportar a China. La información fue proporcionada por un funcionario estadounidense y tres personas informadas por las autoridades estadounidenses.

La fuente dijo que las restricciones a las exportaciones previstas cubren una amplia gama de productos, desde ordenadores portátiles hasta motores de avión. Es poco probable que el discurso sobre las restricciones continúe, pero aún se están considerando otras opciones.

En el ámbito regional, los inversores seguirán de cerca la decisión sobre la tasa de interés de referencia del Banco de Corea. Se espera que el banco central del país mantenga su tasa de interés de referencia en 2,5 por ciento mientras se concentra en corregir la deuda de los hogares como el principal riesgo.

VIVA Military: Ilustración de las tensiones entre Estados Unidos (EE.UU.) y China

Las acciones de SoftBank se desplomaron más de un 6 por ciento al comienzo de la sesión bursátil después de anunciar planes para emitir bonos denominados en dólares estadounidenses y euros, según un documento presentado en la bolsa de valores de Tokio. Las acciones corporativas se llevan a cabo cuando las empresas aumentan su inversión en inteligencia artificial.

La empresa también emitirá bonos denominados en dólares estadounidenses por un valor de unos 2.000 millones de dólares en dos tramos y bonos híbridos por un valor de unos 750 millones de euros o 870 millones de dólares. Estos bonos tendrán tasas de interés entre 6,5 por ciento y 8,25 por ciento.

Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, cayó un 1,52 por ciento en las primeras operaciones. El índice Topix cayó un 0,71 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi cayó un 1,5 por ciento. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, cayó un 1 por ciento.

El índice de referencia de Australia, ASX/S&P 200, se debilitó un 0,33 por ciento. El contrato de futuros del índice Hang Seng de Hong Kong bajó a 25.647 desde la posición anterior de 25.781,77.

Wall Street también registró caídas significativas debido a los decepcionantes informes de ganancias de empresas como Texas Instruments y Netflix. El Nasdaq Composite se contrajo un 0,93 por ciento y cerró en 22.740,40.

El índice Dow Jones Industrial Average se debilitó 334,33 puntos o un 0,71 por ciento a 46.590,41. El índice S&P 500 corrigió un 0,53 por ciento a 6.699,40.