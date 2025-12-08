Las acciones asiáticas brillan al comienzo de la semana, China y Australia, atención a los inversores globales

Jacarta – Intercambio Asiático-Pacific abrió en verde comercio Lunes 8 de diciembre de 2025. Algunos índices de referencia de esta región están subiendo, mientras que la atención de los inversores se centra en Porcelana que publicará datos comerciales hoy.

Los economistas estiman que las exportaciones de China en noviembre de 2025 aumentarán un 3,8 por ciento en comparación con el año anterior. El aumento revirtió una contracción del 1,1 por ciento en octubre de 2025.

Mientras tanto, Ecomo también acordó que las importaciones aumentarían un 3 por ciento en el mismo período. Esta cifra aumentó un 1 por ciento en comparación con el mes anterior.

Los inversores también prestarán mucha atención a la decisión del Banco Central de Australia (RBA) después de celebrar una reunión de dos días que finalizará el martes 9 de diciembre de 2025. Según una encuesta de economistas, se espera que el Banco Central de Australia mantenga la tasa de interés en efectivo en el 3,60 por ciento y la mantenga hasta 2026.

Ilustración de informes financieros

El gobierno japonés revisó los datos financieros para mostrar que la economía se contrajo más bruscamente entre julio y septiembre de 2025 de lo estimado inicialmente. Los datos oficiales muestran que el producto interno bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025 cayó un 2,3 por ciento interanual (interanual).

El resultado fue peor que la estimación mediana de los economistas del 2,0 por ciento. Los informes iniciales registraron un contrato del 1,8 por ciento.

Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, se disparó un 0,18 por ciento. Índice Topix fortalecer 0,15 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi subió un 0,2 por ciento. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, aumentó un 0,37 por ciento.

En Australia, el índice ASX/S&P 200 cayó un 0,17 por ciento. Sin embargo, los futuros del índice Hang Seng de Hong Kong subieron a 26.121, desde 26.085,08.

Los tres principales índices de la bolsa de Estados Unidos (EE.UU.), Wall Street, se fortalecieron a medida que el mercado asimilaba una serie de nuevas publicaciones económicas. El índice S&P 500 cerró ligeramente con un alza del 0,19 por ciento a 6.870,40.

El Nasdaq Composite saltó un 0,31 por ciento a 23.578,13. Mientras tanto, el índice Dow Jones Industrial Average registró un salto de 104,05 puntos o un 0,22 por ciento hasta la zona de 47.954,99.