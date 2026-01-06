Las acciones asiáticas brillan a medida que se intensifica el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

VIVA – Intercambio asiático-El Pacífico muestra fortalecimiento en algunas partes índice referencia en la apertura de operaciones el martes 6 de enero de 2026. El brillo de la mayoría de los índices en esta región se produjo cuando tensión geopolítica global en curso entre los Estados Unidos (COMO) Y Venezuela.

Las autoridades del tío Sam bajo el mando del presidente estadounidense Donald Trump arrestaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa. El derrocamiento del líder de este país rico en petróleo provocó que los precios mundiales del crudo se dispararan rápidamente.

Sin embargo, los inversores están «apostando» a que el ataque estadounidense no conducirá a un conflicto geopolítico más amplio. Por un lado, varios índices de referencia de la región asiática se mostraron contentos tras este incidente.



Detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro

Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, se disparó un 1,12 por ciento. El índice Topix saltó un 1,48 por ciento para alcanzar su nivel más alto de todos los tiempos.

En Corea del Sur, el índice Kospi se debilitó un 0,85 por ciento. También se observó un aumento en el índice Kospi, compuesto por acciones de pequeña capitalización, que registró una ligera ganancia del 0,09 por ciento.

El índice de referencia de Australia es una anomalía. El índice ASX/S&P 200 de Australia cayó un 0,42 por ciento.

Anoche, las acciones en la bolsa de valores estadounidense, Wall Street, se alegraron incluso después del ataque de Estados Unidos a Venezuela. El índice Dow Jones Industrial Average se disparó 594,79 puntos o 1,23 por ciento a 48.977,18, lo que supone un nuevo récord histórico en esta sesión de negociación.

Índices S&P 500 fortalecer 0,64 por ciento a 6.902,05. El Nasdaq Composite registró un salto de precio del 0,69 por ciento y cerró en 23.395,82.