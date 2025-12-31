Las acciones asiáticas abren débiles en las operaciones de fin de año 2025

Jacarta – Intercambio asiático-Pacific se deslizó en la apertura. comercio hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025. Las operaciones en el mercado de capitales mundial se acortarán el último día de 2025.

Las bolsas de Hong Kong y Australia cerrarán antes de lo habitual. Mientras tanto, las bolsas de valores de Japón y Corea del Sur están cerradas todo el día.

Citado de CNBC internacional, índices acuan Australia, S&P/ASX 200, debilitado 0,17 por ciento. El índice Hang Seng de Hong Kong abrió al alza a 25.880 desde su última posición en el área de 25.854,6.

El índice MSCI, que mide el desempeño de más de 2.500 acciones de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados y emergentes, ha subido más del 21 por ciento desde principios de año. Además, logró establecer un récord alcanzando el nivel de 1.024,29 el 26 de diciembre de 2025, según datos de LSEG.

Pasando a la Bolsa de Estados Unidos (EE.UU.), los tres principales índices cayeron al cierre de la jornada de anoche. El índice S&P 500 cayó un 0,14 por ciento y cerró en 6.896,24.

El índice tecnológico Nasdaq Composite cayó un 0,24 por ciento a 23.419,08. Por otra parte, el índice Dow Jones Industrial Average corrigió 0,20 por ciento y finalizó en 48.367,06.

Estos tres índices principales se desplomaron en la última semana de diciembre de 2025 al verse afectados por las pérdidas en el sector tecnológico. Las acciones de Nvidia y Palantir Technologies registraron sesiones consecutivas de caída.