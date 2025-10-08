Las acciones asiáticas abren de manera mixta en medio de la presión en Wall Street debido al cierre del gobierno de EE. UU.

Jacarta – intercambio asiático-Pasifik se mueve fluctuante en la apertura del mercado el miércoles 8 de octubre de 2025. La volatilidad del índice en esta región sigue a las pérdidas de Wall Street debido a la incertidumbre aranceles de importación Nuevamente sacudió la economía global.

El martes 7 de octubre de 2025, el Banco Mundial elevó su previsión de crecimiento económico para la región asiática. También se prevé que la economía de Indonesia en 2025 aumente del 4,7 por ciento al 4,8 por ciento interanual (interanual).

Citado de CNBC internacionalEl índice Nikkei 225 de la Bolsa japonesa subió un 0,22 por ciento. El índice Topix también se fortaleció un 0,62 por ciento.

El índice de referencia de Australia, ASX/S&P 200, se debilitó un 0,3 por ciento. El índice Hang Seng de Hong Kong subió a 27.165 desde el nivel anterior de 26.957,77.



Los empleados pasan monitoreando el movimiento de los números del Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) en Plaza Bank Mandiri, Yakarta.

Las bolsas de China continental y Corea del Sur están cerradas por vacaciones. Los bancos centrales de Tailandia y Nueva Zelanda publicarán sus decisiones políticas hoy, miércoles 8 de octubre de 2025.

Anoche, el índice de referencia de Wall Street se vio lastrado por una fuerte caída de las acciones de Oracle debido a las preocupaciones de los inversores sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial (IA). Los inversores también esperan con interés nuevas novedades por parte de la Casa Blanca a este respecto. Cierre del gobierno de EE. UU. (cierre del gobierno) que entró en la segunda semana.

El índice S&P 500 se debilitó un 0,38 por ciento y cerró en 6.714,59, poniendo fin a una tendencia positiva durante una semana consecutiva. El Nasdaq Composite cayó un 0,67 por ciento a 22.788,36 y el Promedio Industrial Dow Jones perdió 91,99 puntos o un 0,2 por ciento a 46.602,98.