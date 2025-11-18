Las 7 combinaciones de héroes de Mobile Legends más temidas en el ranking Mythical Glory, ¡ganancia automática garantizada!

Jacarta – meta Leyendas móviles continúa cambiando, pero en el nivel Mythical Glory, la victoria está determinada en gran medida por la fuerza. combinación héroe que se complementan entre sí, proporcionando control objetivo, daño estable, así como la capacidad de sobrevivir y prepararse.

Muchos de los principales actores globales y locales utilizan ciertas combinaciones porque se ha demostrado que son efectivas. ganar bajo diversas condiciones de partido.

Aquí VIVA resume el martes 18 de noviembre de 2025, hay siete combinaciones de héroes que son las más temidas y que ganan la mayor cantidad de partidos en el nivel Mythical Glory, con explicaciones tácticas detalladas sobre cada punto.

1. Fredrin – Lylia – Claude – Khufra – Yu Zhong

Esta combinación es una de las más estables del meta actual.

Fredrinn, como jungla, es conocido por su alto mantenimiento, su fácil entrada y salida de la batalla y su mayor daño cuando la pila está llena. Es una línea de frente muy difícil de penetrar.

Lylia aplicó presión constante con sus bombas. Se destaca en despejar oleadas, dividir en zonas a los enemigos y obligarlos a alejarse de los objetivos.

Claude menjadi hiper acarrear tarde juego muy animado. Con solo un momento adecuado, su Blazing Duet pudo acabar con todo el equipo contrario.

Khufra proporciona el contraataque perfecto contra héroes ágiles como Fanny, Ling o Harith. El iniciado Khufra a menudo cambia inmediatamente el curso de la pelea.

Yu Zhong se convirtió en el iniciador y el infiltrado de retaguardia. Con Black Dragon Form, arrojó la formación del oponente al caos.

2. Baxia – Valentina – Karrie – Tigreal – Esmeralda

Esta composición sobresale en peleas largas y contra héroes tanque.

Baxia proporciona un fuerte efecto anti-regeneración para que héroes como Esmeralda, Urano o Yu Zhong se sientan abrumados. Su movilidad también lo hace fuerte como jungla.

Valentina es muy flexible; Lo último que roba suele ser el factor decisivo en las peleas en equipo. También tiene una gran explosión y un tiempo de reutilización bajo.

Karrie es el mejor tirador de cazacarros. Con su True Damage, incluso un héroe, sin importar cuán fuerte sea, caerá rápidamente.

Tigreal es muy fuerte en teamfight gracias a CC área el grande. Una vez Flicker + Ultimate, la composición del oponente puede colapsar inmediatamente.

Esmeralda es una jugadora fuerte que es difícil de derrotar y puede robar escudos enemigos para fortalecerse.