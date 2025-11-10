Las 5 motos Harley-Davidson más raras que aún existen hoy en día, los precios son fantásticos

VIVA – Para los aficionados a la bicicleta motor Clásico, el nombre Harley-Davidson suele ser sinónimo de grandeza, historia de largo y una colección muy buscada.

Resumido por VIVA el lunes 10 de noviembre de 2025, hay al menos cinco modelo Harley-Davidson está incluida en la categoría súper rara, los modelos producidos eran muy limitados, solo unos pocos sobrevivieron hasta el día de hoy y ahora son muy buscados. coleccionista en serio

1. Tanque con correa Harley-Davidson (1908)

Este modelo es uno de los más antiguos que aún sobrevive de la producción inicial de Harley-Davidson y es una leyenda en el mundo de los coleccionistas. De los aproximadamente 450 ejemplares producidos en 1908, sólo unos pocos permanecen en su estado original o altamente restaurados.

Una de las unidades que apareció en subasta en 2023 logró venderse por 850.000 dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 14 mil millones (o alrededor de 935.000 dólares estadounidenses o el equivalente a 15 mil millones de rupias después de los costos de la subasta), lo que la convierte en la motocicleta Harley-Davidson más cara jamás subastada públicamente hasta ese momento.

El estado de la unidad es único: fue descubierta en un granero en Wisconsin, apenas tocada desde 1941, y luego almacenada por su propietario durante seis décadas antes de ser subastada.

La historia del Strap Tank no se trata sólo de precio, sino también de cómo una máquina de una época en la que se perdió casi toda la producción aún puede sobrevivir y atraer la atención del mundo.

2. Harley-Davidson CAC Speedway Racer (1934)

En 1934, Harley-Davidson hizo un esfuerzo especial para entrar en el ámbito de las carreras de velocidad, un deporte que era muy popular en Australia y Nueva Zelanda durante esa época. Crearon un modelo de 500 cc conocido como CAC Speedway Racer.

El problema: sólo se produjeron unas 12 unidades debido a un rendimiento poco satisfactorio en comparación con la competencia. De las 12 unidades, se estima que hoy en día sólo sobreviven 9.

Debido a que es tan raro y tiene un trasfondo histórico único, cuando una unidad apareció en una subasta de la casa de subastas Bonhams en 2025, se vendió por alrededor de £69,000 o el equivalente a IDR 1,3 mil millones, una cifra muy alta para el modelo.

Este modelo muestra que la historia de Harley-Davidson no se trata sólo de las grandes cruceros que conocemos, sino también de aventuras en campos de carreras casi olvidados.