Las 5 motos de gira más ruidosos, listas para acompañar un viaje de larga distancia

VIVA – En el mundo de las motocicletas de gira, los automovilistas generalmente buscan comodidad, estabilidad y la capacidad de viajar largas distancias. Sin embargo, algunas motos de gira modernas también ofrecen un alto rendimiento y velocidad El máximo es impresionante, lo que lo hace ideal para los fanáticos de gira que quieren ser la sensación de desafiar en la carretera.

Viva resume de Lata Lunes 25 de agosto de 2025, hay cinco La gira de motor más rápidaMuestra una combinación del diseño, las características y la velocidad más altos que hacen que cada viaje de larga distancia se sienta más emocionante y satisfactorio.

1. MV Agusta Tourism Veloce SCS – Velocidad más alta 230 km/hora

MV Agusta Turismo Veloce SCS se destaca con un diseño italiano elegante y de alto rendimiento. El motor de tres cilindros de 798cc puede alcanzar una velocidad máxima de 230 km/hora. La función Smart Clutch System (SCS) permite un cambio de engranaje liso sin el embrague, aumentando la comodidad de conducción.

Esta moto es ideal para los automovilistas que desean una sensación de motos deportivos en el paquete de turismo, con un sonido de motor agresivo pero controlado.

2. BMW R 1250 RT – Velocidad más alta de 200 km/hora

BMW R 1250 RT combina la comodidad de gira de alto rendimiento. El motor boxer de 1.254cc produce 136 caballos de fuerza y ​​alcanza una velocidad máxima de 200 km/hora. Con características como control de crucero, ABS y sistemas de estabilidad electrónica, esta moto es ideal para viajes de larga distancia con alta comodidad y control máximo.

La posición de conducción ergonómica lo hace cómodo a pesar de una distancia de cientos de kilómetros.

3. KTM 1290 Super Duke GT – Velocidad más alta 210 km/hora

KTM 1290 Super Duke GT une el rendimiento deportivo con comodidad de gira. El motor V-Twin de 1.301 ccc puede alcanzar una velocidad máxima de 210 km/hora. Las características de suspensión semi-activa, los controles de tracción y los modos de conducción electrónicos hacen que este motor estable a alta velocidad y sea cómodo al maniobrar.

Esta moto es adecuada para los automovilistas que desean ser sensaciones agresivas como bicicletas deportivas, sin sacrificar la comodidad de gira.

4. Ducati Multistrada V4/ V4 S: 175 mph

A menudo denominado Ferrari de la motocicleta, Ducati es uno de los primeros nombres que viene a su mente para las motocicletas de alto rendimiento con una elegancia italiana favorable e indiscutible.

Esta moto es la más rápida jamás hecha en su clase. Ambos modelos usan un motor V4 CC V4 de 1.158 que produce 170 caballos de fuerza y ​​91 libras-pie de caballos de fuerza, proporcionando la velocidad más alta de 175 mph para esta motocicleta de deporte de motor italiano.

5. Kawasaki Concursos 14 (GTR1400): 153,7 mph

Kawasaki se ha convertido en un pilar en el mundo de los vehículos de dos ruedas durante décadas, ofreciendo algunas de las mejores motos para conducir a distancia o en la arena de carreras. Una amplia selección de nuevas motocicletas en las filas de productos de marca japoneses es de hecho ilimitado, pero Counts 14 (también conocido como GTR1400 en otros mercados) sigue siendo muy competitivo durante su período de producción entre 2007 y 2022.

Concours 14 funciona con un motor de cuatro cilíndrico de 1.352 cc que produce 158 caballos de fuerza y ​​100 libras de potencia, lo que permite que este motor alcance 153.6 mph.

Las cinco motos de gira anteriores lograron combinar un alto rendimiento con comodidad, ofreciendo la mayor velocidad que es impresionante. Cada uno tiene ventajas y características únicas que pueden satisfacer las necesidades de los automovilistas que buscan experiencias de conducción a larga velocidad. Es importante priorizar siempre la seguridad y cumplir con las reglas de tráfico al intentar una alta velocidad en la carretera.