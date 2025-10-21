Las 4 indicaciones de Purbaya al gobierno regional para que no quede más dinero en el banco

Jacarta – Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa reveló que había preparado un sistema que podría hacer que los gobiernos regionales (gobierno local) ya no depositan sus fondos en la banca.

Purbaya dijo que los gobiernos locales tienden a mantener su dinero en los bancos como ahorros para abastecerse de fondos a principios de año. También se ha presentado al Gobierno Regional el sistema que ha elaborado el Ministerio de Hacienda.

«Si desarrollo un sistema donde la transferencia de dinero del gobierno al gobierno regional es rápida, a principios de año puedo comenzar a enviarlo, por ejemplo el día 2, ¿necesito una reserva? ¿No es necesario, el dinero se puede gastar», dijo Purbaya en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.

El director general de Equilibrio Financiero del Ministerio de Hacienda, Askolani, dijo que había coordinado con el gobierno regional la gestión de los fondos regionales. En el proceso de coordinación, según Askolasi, Purbaya dio cuatro instrucciones al gobierno regional.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

En primer lugar, Purbaya recordó a todos los gobiernos regionales, incluidos regentes, gobernadores y alcaldes, que aceleren sus respectivos gastos regionales. En segundo lugar, se pide a los gobiernos regionales que aceleren el pago de obligaciones con terceros. «A veces el pago llega un poco tarde. Se lo recordamos», dijo Askolani.

En tercer lugar, Purbaya pidió al gobierno local que utilizara sus fondos. se asienta De banco. Finalmente, en cuarto lugar, Purbaya también ordenó a los gobiernos regionales que monitorearan la implementación del Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) para el año fiscal 2025.

El Ministerio de Finanzas también continúa aumentando la sinergia con el Ministerio del Interior (Kemendagri) para explorar la cuestión de los fondos de los gobiernos locales depositados en los bancos. Para que conste, los fondos de los gobiernos regionales depositados en bancos se registraron en 254,4 billones de IDR en agosto de 2025, con una distribución de 188,9 billones de IDR en cuentas corrientes, 8 billones de IDR en ahorros y 57,5 ​​billones de IDR en ahorros a plazo.

Este valor es muy superior al ahorro total de los gobiernos regionales en años anteriores. A modo de comparación, los depósitos totales de los gobiernos regionales en los bancos en 2023 se registraron en 103,9 billones de IDR y en 2024 en 92,4 billones de IDR. Esto significa que hubo un aumento en el ahorro de 161,9 billones de rupias en ocho meses. (Hormiga)