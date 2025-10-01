Las 4 categorías de productos de CUAN en compras de Vidio, la relevancia es la clave principal

Yakarta, Viva – La plataforma de comercio electrónico, Shopee, colabora con las funciones de compras de lanzamiento de video mientras mira en una pantalla, a saber, Compras de vidio. Esta innovación abre oportunidad nueva economía para marca local Y Umkm.

Las compras de Vidio están presentes como una respuesta de mercado, especialmente actores comerciales, que necesitan otras plataformas que sean la ventana del producto. Además, hay un cambio en el comportamiento del consumidor que está cada vez más acostumbrado a ver contenido mientras compra (comercio de contenido) desencadenado por los altísimos usuarios de las redes sociales.

Shopee tomó a Vidio como una plataforma OTT que tiene una variedad de contenido premium y exclusivo y la cantidad de audiencia como socio estratégico. La función de compra de video está disponible en casi todo el contenido del video, ya sea pagado o no.

«Esta colaboración no se trata solo de entretenimiento, sino más que eso. Abrir grandes oportunidades para que las marcas locales y también las MIPYM de Indonesia sean más desarrolladas», dijo el Director Senior de Desarrollo de Negocios Indonesia, Adi Rahardja, en una conferencia de prensa que lanza compras Vidio el martes 30 de septiembre de 2025.

El lanzamiento de la versión alfa de la función basada en la imagen en la imagen (PIP) en julio de 2025 y ahora ha ingresado a la fase beta. Desde entonces, hay cuatro categoría Los productos más populares de los usuarios con un producto vendido diario promedio aumentaron al 41 por ciento, mientras que el impulso antes del día de pago aumenta en un 47 por ciento.

«Mientras probemos ayer, el contenido de telenovelas y Drakor (drama coreano) resultaron desencadenar las transacciones más altas en las categorías de moda y belleza», dijo el subdirector de medios digitales y emergentes, EMTEK Media (Parent Vidio Company), Haswar Hafid.

Haswar agregó, la categoría deportiva que se predice que está «atrayendo» a usuarios de usuarios de productos de equipos deportivos a la camiseta del mercado. Además, la categoría de suministros electrónicos y caseros que ganan cómo De la categoría de contenido de la serie original y la categoría Moms & Kids, se beneficia de los niños y la animación en Vidio.

«Por lo tanto, podemos ver que de estos cuatro contenidos tiene diferentes tendencias. Por lo tanto, podemos recomendar a las marcas o MIPYME si, por ejemplo, el producto es moda, qué tipo de contenido puede ingresar.

Además, Haswar, filtró la selección de productos que se muestran en la función de compra de video como una larga conversación desde el proceso de lluvia de ideas (lluvia de ideas). Si se adapta al contenido o al público.

«La respuesta debe ser ambas. Simulamos que los usuarios que miran el fútbol pero lo que recaudan los productos para mujeres si puede ser irrelevante. Al mismo tiempo, también vemos que, por ejemplo, las mujeres que miran el fútbol quieren que también hay un producto relevante de las mujeres. Por lo tanto, combinamos el contenido y la audiencia», explicó Haswar.

En línea con eso, Adi, enfatizó la importancia de la relevancia del producto para la audiencia. De esa manera, las marcas y las MIPYME tienen una participación de mercado más amplia y potencial.

«Todos los productos que aparecen tiempo con el contenido que se ve están de acuerdo con lo que se observa. Por ejemplo, ver el drama, los artículos que aparecen serán más moda y belleza o ver deportes que los artículos que aparecen serán más equipos deportivos», dijo Adi.

Por lo tanto, Haswar enfatizó la importancia del proceso de curación para resolver qué productos se mostraron en cada contenido. Esto es importante para representar la marca de manera más óptima sin perturbar las actividades de observación de contenido.

«Así que vemos que la curación es importante para el contenido y la audiencia. En el futuro es cómo es así que se planteará más curación de sus productos», dijo Haswar.

La relevancia y el número de usuarios que hacen muchas compras de videos como una nueva etapa para las PYME y las marcas locales. Esta característica abre amplias oportunidades económicas para nuevas oportunidades económicas porque cada producto puede mostrarse en contenido relevante.