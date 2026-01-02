Las 10 principales ventas de la Serie A en enero de todos los tiempos

Italia, LARGA VIDA – Mercado de fichajes El invierno en el fútbol italiano siempre presenta momentos interesantes, incluidas transacciones que generan enormes ingresos para los clubes. Serie A. A lo largo de la historia, varias ventas de jugadores en enero han sido registradas como las más caras de la historia de la competición de élite italiana.

Según los registros del fútbol italiano, el primer puesto en la lista de ventas de la Serie A en enero de todos los tiempos todavía lo ocupan las transferencias. Dusan Vlahovic De la Fiorentina a la Juventus. El delantero serbio se mudó en enero de 2022 por una tarifa de 83,5 millones de euros (alrededor de 1,4 billones de IDR).

En segundo lugar está Jvicha Kvaratskeliaque el Napoli vendió al Paris Saint-Germain cuando se abrió la ventana de transferencias de invierno. La jugada del centrocampista de Georgia le valió al club Partenopei 70 millones de euros.

Mientras tanto, Dejan Kulusevski, que pasó del Atalanta a la Juventus, también encabeza la lista con un valor de 39 millones de euros. También hay nombres como el de Krzysztof Piatek, que ha realizado dos ventas importantes de la Serie A a clubes europeos, incluido el Milán y luego el Hertha BSC.

Las siguientes son las 10 ventas de jugadores más caras de la Serie A en el mercado de enero de todos los tiempos, según lo informado por Football Italia:

Dusan Vlahovic – Fiorentina → Juventus – 83,5 millones de euros Khvicha Kvaratskhelia – Nápoles → París Saint-Germain – 70 millones de euros Dejan Kulusevski – Atalanta → Juventus – 39 millones de euros Krzysztof Piatek — Génova → Milán – 35 millones de euros Juan Cuadrado – Fiorentina → Chelsea – 31 millones de euros Patrick Dorgu – Lecce → Manchester United – 30 millones de euros Nicolo Rovella – Génova → Juventus – 26 millones de euros Radu Dragusin – Génova → Tottenham – 25 millones de euros Eljif Elmas – Nápoles → RB Leipzig – 24 millones de euros Krzysztof Piatek – Milán → Hertha BSC – 24 millones de euros

Estos nombres reflejan lo competitivo que es el mercado de fichajes de invierno en la Serie A, que suele ser un momento estratégico para que los clubes italianos obtengan beneficios financieros o renueven su plantilla. El Génova, por ejemplo, es uno de los clubes que suele aparecer en esta lista, gracias a la venta de varios jugadores por elevadas cantidades de dinero.

Con la temporada de transferencias de enero de 2026 a la vuelta de la esquina, sin duda será interesante volver a observar la dinámica de este mercado: si se batirá el antiguo récord o si surgirá una nueva superestrella que generará grandes ventas para los clubes de la Serie A.