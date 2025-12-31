Las 10 oportunidades comerciales más prometedoras en 2026, prepárese para ganar dinero en la era de la IA

Jacarta – Los avances tecnológicos y los cambios en el comportamiento de los consumidores marcan el mapa del mundo negocio sigue cambiando. Un modelo de negocio que era relevante hace cinco años tal vez no pueda sobrevivir en los años venideros.

Adelante 2026Se requiere que los actores empresariales sean más adaptables, innovadores y astutos a la hora de interpretar las tendencias globales. En medio de la rápida adopción de la inteligencia artificial (AI), la digitalización de los servicios, así como una mayor conciencia sobre la sostenibilidad, han abierto muchas puertas oportunidades de negocio otros nuevos que se consideran más resistentes a las crisis.

No sólo para las grandes empresas, esta oportunidad también está abierta para las mipymes, las nuevas empresas y los empresarios individuales que puedan moverse rápidamente. ¿Cuáles son las oportunidades de negocio más prometedoras en 2026? La siguiente es la lista resumida de Forbes, miércoles 31 de diciembre de 2025.

Oportunidades comerciales prometedoras en 2026

1. Productos y servicios basados ​​en IA

Se prevé que las empresas que utilizan la IA directamente en productos o servicios serán excelentes. No solo la eficiencia interna, la IA se utiliza ahora para ayudar a los consumidores a tomar decisiones, aumentar la productividad y crear experiencias personalizadas. Los ejemplos incluyen asistentes virtuales, aplicaciones de automatización empresarial e inteligencia artificial creativa para contenido y diseño.

2. Servicios de ciberseguridad

Cuanto más digital sea una empresa, mayor será el riesgo de fugas de datos y ciberataques. Esto abre enormes oportunidades para las empresas de seguridad digital, desde consultoría de seguridad, sistemas de protección de datos hasta servicios de recuperación post-ataque. El segmento de las MIPYMES es un mercado muy potencial porque muchas no cuentan con un sistema de seguridad adecuado.

3. Nicho de comercio electrónico y marca local.

La competencia en los grandes mercados fomenta el surgimiento de nichos de comercio electrónico que se centran en determinados productos. Las empresas con una identidad fuerte, productos específicos y un enfoque comunitario se consideran más sostenibles. Se prevé que el modelo directo al consumidor (DTC) seguirá creciendo en 2026.

4. Servicios de propiedad digital

La industria inmobiliaria está empezando a transformarse en el ámbito digital. Las oportunidades de negocio surgen en forma de plataformas de búsqueda de propiedades, gestión de alquileres en línea, servicios de inspección digital y servicios de documentación de propiedades basados ​​en tecnología. La digitalización hace que el proceso de compra y venta sea más rápido y transparente.

5. Negocios Digitales Bienes y productos virtuales

Se estima que los productos digitales, como artículos virtuales, activos digitales y diseño y moda digitales, tienen una demanda cada vez mayor. A medida que se desarrollan el mundo virtual, los juegos y las interacciones digitales, los consumidores están comenzando a asignar gastos a productos no físicos que tienen valor experiencial.