Jacarta – Marca divisa no sólo funciona como un medio de intercambio en las transacciones diarias, sino que también refleja la fortaleza económica, la estabilidad y la posición de un país en el escenario global. No sorprende que todos los países se esfuercen por mantener su tipo de cambio para que permanezca estable y no experimente depreciación.

Moneda de los Estados Unidos (EE.UU.), dólar ASEs considerado por muchos como el más poderoso considerando que es el que domina la economía internacional e incluso se aplica en varios países. Sin embargo,

La fortaleza de una moneda no depende sólo de qué tan ampliamente se usa o cuánta influencia tiene el país emisor.

Citado de Tiempos de la India El miércoles 15 de octubre de 2025, el indicador de fortaleza del valor de una moneda está determinado por el poder adquisitivo que tiene frente a otras monedas. Esta capacidad refleja estabilidad económica, niveles de inflación y confianza global en el país.

En 2025, varias monedas de mayor valor procederán de países pequeños que cuentan con una gran riqueza de recursos naturales, especialmente petróleo. Se sabe que estos países tienen políticas monetarias disciplinadas, baja inflación y sistemas Cambiar valor bien manejado.

Por tanto, aunque no es la moneda principal mundo pero el tipo de cambio por unidad es mucho más alto que el del dólar estadounidense. Aquí hay una lista de diez monedas. más fuerte en el mundo para 2025.

1. Dinar Kuwaití (KWD)

La moneda de Kuwait, el dinar kuwaití (KWD), ocupa la primera posición como moneda más fuerte del mundo con un tipo de cambio de entre 3,25 y 3,27 dólares estadounidenses por 1 KWD. El alto tipo de cambio del dinar kuwaití se ve respaldado por la capacidad del país para exportar grandes cantidades de petróleo.

Kuwait también tiene elevadas reservas de divisas y una política fiscal prudente, lo que es un factor que respalda la fortaleza del dinar kuwaití. Una población pequeña y un sistema de tipo de cambio administrado también mantienen la estabilidad de esta moneda y respaldan su valor.

2. Sangre de Bahréin (BHD)

Desde 1980, 1 dinar bahreiní (BHD) está fijado a 2,65 dólares estadounidenses por dólar estadounidense. Una vez más, las ricas reservas de petróleo y la política monetaria estable hacen de la moneda de Bahrein una de las más fuertes y estables del mundo, lo que también impulsa la confianza del mercado.