Las 10 mejores canciones de Demi Lovato de todos los tiempos

En todo caso, Demi Lovato es una criatura de la reinvención. Desde sus brillantes inicios en el pop-rock como estrella de “Camp Rock” hasta su recién lanzado noveno álbum “It’s Not That Deep”, la joven de 33 años ha superado los límites de su arte como intérprete y artista, probándose diferentes conjuntos sonoros y desarrollando su enfoque hasta convertirse en una de las vocalistas singulares de su tiempo.
A lo largo de los años, Lovato ha abrazado todo, desde el pop preadolescente y el EDM de gran carpa hasta baladas con toques de R&B y rock thrashing, dejando un rastro de éxitos a su paso. Y lo ha hecho de manera convincente en todo momento. Lovato ha logrado hacerse un lugar en el panteón de las estrellas locales de Disney que han establecido una voz y, lo que es más importante, una identidad propia, sin miedo a desafiarse a sí mismas e ir hacia donde les indica su brújula artística.
En “It’s Not That Deep”, ella flota hacia la pista de baile para dar un divertido paseo. El álbum es sudor y brillo de club nocturno, un recordatorio de que no toda la música de Demi tiene que tener un profundo peso emocional para tener impacto. En honor al lanzamiento del álbum, Variedad echa un vistazo a las 10 mejores canciones del cantante, enumeradas en orden alfabético.
-
Fresco para el verano
Las relucientes teclas del piano que abren “Cool for the Summer” son engañosamente serenas. No te esperas de inmediato el valiente trabajo de guitarra que sigue, un guiño satisfactorio a las primeras raíces pop-rock de Demi, todo envuelto en una producción elegante y un gancho pop irresistiblemente pegadizo. El sonido es audaz y claramente fuerte, combina perfectamente con su potente voz característica y se erige como una de sus canciones más sexys hasta la fecha. También es una de las mejores colaboraciones de Max Martin y Ali Payami con ella, mostrando su hábil equilibrio entre intensidad y moderación. — García
-
Problemas de papá
No digo que la tóxica Demi sea algo bueno, pero seguro que lo hace funcionar para ella en “Daddy Issues”, un destacado de “Tell Me You Love Me” de 2017. En la pista de sintetizador manchada, Demi reconoce el hecho de que se portará mal en una relación basada en su dinámica erizada con su padre. Pero lo que realmente vende “Daddy Issues” es la ligereza que tiene, como si ya hubiera ganado la carrera hacia el remate. “Eres el hombre de mis sueños / Porque sabes cómo irte” no es sólo brutalmente honesto; es autoconciencia filtrada a través de una lente cómica y, a veces, todo lo que puedes hacer es reír. — Horowitz
-
No lo olvides
Parte del encanto del álbum debut de Demi, “Don’t Forget”, fue lo pura pero poderosa que era en su interpretación, adaptando las inclinaciones pop-rock de los Jonas Brothers a sus talentos mientras trabajaba con el trío en seis canciones del disco. La canción principal resultante estuvo entre las mejores, una melodía que pasa de un susurro a un rugido mientras Demi llora la pérdida de una relación. Es cruda, madura y contundente en el molde de los primeros Hollywood Records, una canción que es tremendamente pegadiza incluso hasta el día de hoy. — Horowitz
-
Infarto de miocardio
Uno de los sencillos que definió la carrera de Demi, “Heart Attack”, es un tesoro del pop: crudo, emotivo y ferozmente dinámico. Construida sobre una base de ganchos pegadizos (“Creo que tendría un ataque al corazón”) hechos para la radio pop, la canción principal de su debut homónimo estaba destinada a hacer una declaración de intensidad sin complejos.
El puente ofrece el momento más electrizante de la canción, culminando en uno de sus cinturones más inolvidables, mientras que el pre-estribillo sigue siendo una descarga instantánea de adrenalina. Parece obligatorio destacar la versión rock de “Holy Fvck”, que toma todo lo que hizo grande al original y lo eleva a un nivel completamente nuevo. — García
-
La La Tierra
Dejemos una cosa clara: “La La Land” ha envejecido increíble y sorprendentemente bien. El crujiente riff de guitarra que ancla el puente todavía demuestra que incluso a los 15 años, la chispa de Demi estaba arraigada en su inconfundible valor pop-rock. Ya fuera un cambio de sello o su propio instinto, inclinarse hacia ese sonido en lugar de perseguir el pop brillante puede haberla colocado detrás de sus pares de Disney comercialmente, pero al final valió la pena. El resultado fue algo refrescante, sin filtros, ruidoso y lo suficientemente valiente como una introducción a una artista que ya estaba forjando su propio (y duradero) camino. — García
-
Mi amor es como una estrella
En lo profundo del tercer álbum de Demi de 2011, “Unbroken”, se encuentra “My Love Is Like a Star”, una de sus baladas más subestimadas y menos reconocidas. Había preparado el escenario para su carrera apoyándose en el pop-rock de finales de los años, solo para alterar la fórmula de “Unbroken” al explorar tropos del hip-hop y el R&B a través de colaboraciones con Missy Elliott y Timbaland. “My Love Is Like a Star” es una balada de R&B en el sentido más puro, sostenida por acordes de órgano y percusión contundente y enmarcada en torno a una metáfora extendida que refuerza la fuerza de una relación a pesar de la distancia. Se erige como una de las interpretaciones vocales más puras de Demi de sus primeros años, una verdadera joya en su discografía. — Horowitz
-
Luces de neón
Cuando llegó “Neon Lights” en 2013, marcó un cambio claro para Demi, trasladando su sonido directamente al EDM y las tendencias club-pop que dominaron la década. Tras liberarse del peso emocional de “Skyscraper” y en un carril separado de sus éxitos imbuidos de rock, adoptó sintetizadores brillantes y ritmos listos para la pista de baile que la mantuvieron como un pilar de la radio. Una década después, “Neon Lights” se erige como un paso importante hacia el sonido más maduro y listo para discotecas que exploraría a fondo en “It’s Not That Deep”. — García
-
Arruinar la amistad
Cuando Demi entra en modo ardiente, rara vez falla. En “Ruin the Friendship”, canta sobre ceder al impulso de saltar de amigos a más, al diablo con la historia, y lo hace mientras se apega en gran medida a su registro más bajo mientras los cuernos suenan a su alrededor. Es un ejercicio de moderación artística que contrasta la naturaleza atrevida de la canción en sí, un equilibrio ágil de lograr y uno que ella hace con facilidad. Para aquellos que siguen la tradición de Demi, durante años ha estado circulando el rumor de que ella escribió esto sobre Nick Jonas, y aunque nunca ha abordado la charla, ciertamente le da aún más peso. — Horowitz
-
Rascacielos
Esta canción cristalizó la identidad artística de Demi, superando su pasado de Disney para revelar algo magullado. No es sonoramente complejo, construido sobre una línea de piano en bucle que crece constantemente, pero su interpretación vocal transforma la canción por completo. “Skyscraper” también se siente claramente distinta de sus himnos más pop; se trata menos de celebrar el triunfo que de sobrevivir el tiempo suficiente para alcanzarlo. Esa honestidad vivida es lo que hace que la canción sea atemporal. — García
-
Lo siento, no lo siento
No es ningún secreto que Demi tiende a ser atrevida: su discografía está marcada por fuertes voces directamente desde el estómago. Entonces, cuando lanzó «Sorry Not Sorry», el primer sencillo de su álbum de 2017, «Tell Me You Love Me», marcó el comienzo de la era con fuerza, mostrando a una Demi mucho más segura con una canción a la altura. Viviendo su máxima fantasía de venganza, se mira en el espejo y se enorgullece con un coro que suena aún más grande, explotando en burlas contra los que odian más casualmente. Es una canción que ha perdurado en la cultura pop (generando una de las canciones más sincronizaciones de labios icónicas de “Drag Race”), y con razón. — Horowitz