Las 10 mejores canciones de Demi Lovato de todos los tiempos

En todo caso, Demi Lovato es una criatura de la reinvención. Desde sus brillantes inicios en el pop-rock como estrella de “Camp Rock” hasta su recién lanzado noveno álbum “It’s Not That Deep”, la joven de 33 años ha superado los límites de su arte como intérprete y artista, probándose diferentes conjuntos sonoros y desarrollando su enfoque hasta convertirse en una de las vocalistas singulares de su tiempo.

A lo largo de los años, Lovato ha abrazado todo, desde el pop preadolescente y el EDM de gran carpa hasta baladas con toques de R&B y rock thrashing, dejando un rastro de éxitos a su paso. Y lo ha hecho de manera convincente en todo momento. Lovato ha logrado hacerse un lugar en el panteón de las estrellas locales de Disney que han establecido una voz y, lo que es más importante, una identidad propia, sin miedo a desafiarse a sí mismas e ir hacia donde les indica su brújula artística.

En “It’s Not That Deep”, ella flota hacia la pista de baile para dar un divertido paseo. El álbum es sudor y brillo de club nocturno, un recordatorio de que no toda la música de Demi tiene que tener un profundo peso emocional para tener impacto. En honor al lanzamiento del álbum, Variedad echa un vistazo a las 10 mejores canciones del cantante, enumeradas en orden alfabético.