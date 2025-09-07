Las 10 habilidades más solicitadas de la empresa en 2030 se pueden aprender sin la necesidad de una licenciatura

Yakarta, Viva – El mundo del trabajo continúa cambiando, especialmente con la presencia de inteligencia artificial (AI) y desarrollo rápido de la tecnología.

Si en el pasado, un título de licenciatura de cuatro años se consideraba un requisito absoluto para obtener un trabajo de alto pago, ahora la realidad no siempre es el caso.

Habilidades Relevante específico para las necesidades industriales se considera mucho más importante y se puede obtener a través de cursos cortos o certificación profesional.

Un informe reciente de Reano ahora, basado en el informe del Foro Económico Mundial del Foro de Jobs y los datos del índice de valor de credencial de Burning Glass Institute, muestra que muchas habilidades con el crecimiento más rápido en el mercado laboral de 2030 se pueden estudiar sin tener que tener una larga educación formal.

«La preparación para el futuro del trabajo no siempre requiere un título de cuatro años», dijo Keith Spencer, Experto de Carrera en Reano ahora, como se cita CNBCDomingo 7 de septiembre de 2025.

Según él, la certificación dirigida a corto plazo puede tener un impacto real en los ingresos y movilidad profesional.

«Los trabajadores que continúan renovando sus habilidades tienen más probabilidades de seguir siendo relevantes, aumentar en las posiciones y obtener mejores oportunidades», dijo.

La siguiente es una lista de habilidades que se necesitan más hasta 2030 junto con el potencial aumentar que se puede obtener:



Ilustración de habilidades blandas

Se proyecta que este crecimiento de habilidades alcanzará el 90 por ciento a 2030. Luego, el potencial de aumentos salariales puede alcanzar los US $ 6,800 o RP111.5 millones.

La capacidad básica de comprender y operar la tecnología es cada vez más vital, con una proyección de crecimiento del 69 por ciento. Para los aumentos salariales se pueden estimar en US $ 3,600 o RP59 millones.

3. Resiliencia, flexibilidad y agilidad

La capacidad de adaptarse rápidamente en medio de los cambios en el mercado laboral aumenta el 68 por ciento. Para aumentos salariales, puede penetrar US $ 1,800 o RP29.5 millones.

Además de la tecnología, todavía se necesita creatividad. Su crecimiento alcanzó el 68 por ciento con un posible aumento salarial de US $ 7,100 o RP116.4 millones.

5. Liderazgo e influencia social

Las habilidades para liderar e influir en el equipo crecieron un 65 por ciento. Los aumentos salariales pueden alcanzar los US $ 3,700 o RP. 60.7 millones.

La capacidad de analizar problemas crece críticamente un 60 por ciento. Los aumentos salariales pueden alcanzar los US $ 4,900 o RP. 80.3 millones.

7. Curiosidad y vida de aprendizaje

Aunque suena trivial, crecimiento habilidad Este alcanza el 57 por ciento. Para los aumentos salariales están en el rango de US $ 2,900 o RP47.6 millones.

8. Empatía y recibir aportes activamente

Esta habilidad basada en humanos crece 54 por ciento. Los aumentos salariales pueden alcanzar los US $ 6,000 o RP98.4 millones.

La capacidad de gestionar los recursos humanos crece 54 por ciento. La certificación se puede obtener en Integrated Talent Management (ATD). El aumento del salario alcanzó los US $ 4,800 o RP78.7 millones.

10. Motivación y autoconciencia

Finalmente, hay motivación y autoconciencia que crece 50 por ciento. Para estas habilidades o habilidades, el aumento del salario puede alcanzar los US $ 1,400 o RP23 millones.

Las habilidades humanas siguen siendo importantes

Aunque las habilidades tecnológicas tienen cada vez más demanda, las habilidades basadas en humanos siguen siendo muy valiosas.

«Todos pensamos que los campos como la IA y los datos dominarán, pero sorprendentemente ver el pensamiento creativo y la inteligencia emocional en la posición superior», dijo Spencer.

«Es decir, el empleador todavía aprecia la capacidad de los humanos que son únicos y no pueden ser imitados por la máquina», continuó.

Según él, los empleadores se dan cuenta de que la tecnología continuará cambiando rápidamente, por lo que priorizan a las personas que pueden aprender, adaptarse y liderar la incertidumbre.