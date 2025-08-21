¡Largas esperas! Orgulloso de Marc Klok nuevamente llamó al equipo nacional indonesio

Bandung, Viva – Capitán Perseguidor Bandung, Reloj de marcseguramente volver a fortalecer Equipo nacional indonesio En el descanso de la competencia de la Super League 2025/26 a principios de septiembre. El club anunció oficialmente, Klok junto con el joven mediocampista Beckham Putra se convirtieron en dos Penggawa Maung Bandung llamado El entrenador de Garuda, Patrick Kluivert.

Indonesia está programada para llevar a cabo dos fifas un partido que enfrenta Kuwait (5 de septiembre) y Líbano (8 de septiembre). Esta convocatoria se siente especial para Klok, porque ha estado ausente un año y medio desde la última vez con un uniforme rojo y blanco en marzo de 2024, en la era de entrenamiento de Shin Tae-yong.

Larga espera para fruta dulce

Para el centrocampista de 32 años, el equipo nacional nuevamente se confía en el resultado del trabajo duro y la consistencia a nivel de club. En las últimas dos temporadas, Klok jugó un papel importante en ayudar a Persib a ganar el título de Super League de regreso a espalda.

«Estoy muy feliz y orgulloso. Esto es gracias a mi arduo trabajo en unos pocos meses, incluso el año pasado. Mi objetivo es poder jugar lo más posible en Persib, y ahora confía en el equipo nacional», dijo Klok.

Persib Capitán Marc Klok celebra el título de la Liga 1 con Bobotoh en Graha Persib (Instagram Marc Klok) Foto : Viva.co.id/dede iDrus (Bandung)

Gran objetivo con Garuda

No solo un regreso, Klok confirmó su determinación de responder a la confianza de Patrick Kluivert. Quiere desempeñarse de manera óptima contra Kuwait y el Líbano, además de ser parte de la gran misión de Indonesia hacia la Copa Mundial 2026.

«El equipo nacional indonesio es algo de lo que siempre estoy orgulloso. Ser capaz de luchar para calificar para la Copa del Mundo es algo extraordinario, y quiero ser parte del viaje», agregó.

Persib de horario antes de pausa

Super League entrará en el descanso después de la cuarta semana. Antes de lanzar Klok y Beckham al equipo nacional, Persib todavía tenía que enfrentar dos partidos importantes:

Psim Yogyakarta (24 de agosto)

Borneo FC Samarinda (31 de agosto)

Se espera que la presencia de Marc Klok en el equipo nacional aumente la fuerza del centro del campo de Garuda, además de dar un nuevo color al esquema Patrick Kluivert.