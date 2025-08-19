Larga historia corta y creadores sobre alegría judía, antisemitismo

«BoJack Horseman» creador Raphael Bob-WaksbergLa nueva serie animada «,»Larga historia corta«Es sin disculpas judío de las mejores y más divertidas formas posibles.

Inspirado por la propia familia de Bob-Waksberg, el espectáculo se centra en Naomi Schwartz (Lisa Edelstein), Elliot Cooper (Paul Reiser) y sus tres hijos: Avi (Ben Feldman), Shira (Abbi Jacobson) y Yoshi (Max Greenfield).

«Creo que el programa de alguna manera es sobre la alegría judía, y creo que muchos judíos disfrutarán tener un lugar para los judíos, y creo que muchos antisemitas podrían aprender una o dos cosas», me dijo Bob-Waksberg el lunes en el estreno del espectáculo en el Teatro Tudum de Netflix en Hollywood.

Mientras que «Long Story Short» puede estar cayendo en el streamer en un momento en que el antisemitismo está en aumento en todo el mundo y la guerra de Israel-Hamas continúa continuando, Bob-Waksberg recientemente le dijo a Vulture que tales crisis de la vida real no se abordan durante la temporada 1 porque «no quiero crear ningún contenido que haga que la gente quiera que no vaya a este programa. Tiene sentido para nuestro programa, que no se siente didáctico, que no se siente como puntos de puntuación «.

«Long Story Short» recibió AREnewal para la temporada 2 a principios de este mes. Lamentablemente, el trolling antisemita ya está dirigido al espectáculo. Como dijo Bob-Waksberg, «nunca hemos tenido antisemitismo».

«El acoso ya está allí. No creo que haya un judío en Hollywood, una persona pública, una persona visible que no se acosa constantemente en Instagram todo el día», dijo Feldman. «Un artículo salió esta mañana, era un perfil del programa, y estúpidamente reduje los primeros comentarios y todos fueron … simplemente nada de lo que quisiera repetir. Pero es solo un zumbido».

«La gente querrá hablar sobre los mayores problemas geopolíticos globales que están sucediendo en torno a este programa, pero este programa no se trata de eso», continuó.

Edelstein dijo que canalizó a algunos de su propia madre en su trabajo como Naomi. «Se trata de las complicaciones y el amor de una familia», dijo. «Es muy culturalmente específico, pero creo que también es universal».

Ella agregó: «Es realmente maravilloso que Netflix quisiera hacer nuestro programa. El momento fue realmente interesante, significó mucho para mí. La forma en que lo lanzan es muy significativa. La forma en que está escrita es realmente hermosa. Hay algunas lágrimas derramadas, lo creas o no, más adelante en la temporada».

La reacción de Edelstein al antisemitismo ha cambiado con el tiempo. «Publiqué una imagen de una jalá que hice y me trolean», dijo. «Tienes que aprender a separarte de él. Solía ocultar todos esos comentarios o eliminarlos o bloquearlos y ahora he dejado de preocuparme porque prefiero que las personas ven lo que sucede».

El elenco también incluye a Nicole Byer como compañera de Shira, Dave Franco, Angelique Cabral y Michaela Dietz.

Gran parte del primer episodio gira en torno al Bar Mitzvah de Yoshi, la ceremonia de la mayoría de edad que marca la transición de un niño de 13 años a la edad adulta.

Greenfield recordó su fiesta en el bar mitzvah con el tema de «Saturday Night Live» con mesas que llevan el nombre de jugadores «SNL» como David Spade, Jon Lovitz, Victoria Jackson y Ellen Cleghorne. «Fue uno de los mejores momentos de mi vida», dijo Greenfield.

Bat Mitzvah de Edelstein también tenía algunos detalles de negocios. «Canté mi Haftarah como Ethel Merman», dijo. «Llegué allí y pensé que ninguna de estas personas puede irse, así que voy a ir a por ello. Realmente le pidí mi Haftarah».

La temporada 1 de «Long Story Short» se estrena en Netflix el 22 de agosto.