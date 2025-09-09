Laras Faizati presentó justicia restaurativa, lista para disculparse con la sede de la Policía Nacional

Yakarta, Viva – Caso Acusaciones de incitación quemando la sede de la policía nacional que atraparon a ex empleados ASEAN Asamblea interparlamento (AIPA), Ajustar faizati Entrando en una nueva fase.

Leer también: International Institution rompe su contrato de trabajo, Laras Faizati, que ha estado ardiendo en la sede de la Policía Nacional, presentó una suspensión de detención



El sospechoso a través de su equipo legal presentó oficialmente justicia restaurativa (RJ) para que el caso no continúe a la corte. Este paso fue dado después de que el ministro coordinador de derecho, derechos humanos, inmigración y correccional, Yusril Ihza Mahendra, abrió el espacio para la posibilidad de un asentamiento pacífico para casos relacionados con la demostración de la gran manifestación a fines de agosto.

«Oficialmente, hoy queremos solicitar justicia restaurativa o resolución de casos penales restaurativos», dijo el abogado de Laras, Abdul Gafur Sangadji, en la Policía de Investigación Penal, martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: La figura de LachS Faizati, un empleado contratado que era sospechoso en la sede de la Policía Nacional en la manifestación





Una mujer llamada Laras Faizati que quema Mabes Poli

Abdul afirmó que la carga de Laras, que ahora era interrogada por las autoridades, nunca tuvo la intención de provocar que las masas quemen el edificio de la sede de la Policía Nacional. Según él, solo era una expresión espontánea en las redes sociales.

Leer también: Madres de las casas de AC, Uya Kuya presentó justicia restaurativa



«No hay intención de ordenar o provocar al pueblo indonesio para quemar el edificio de la sede de la Policía Nacional, no hay absolutamente ninguna intención como esa», dijo.

Añadió que LachS también estaba listo para transmitir una disculpa abierta a la sede de la Policía Nacional por su puesto viral y causó un cobertizo público.

Anteriormente informó, una mujer llamada Laras Faizati fue nombrada sospechosa después de quemar la sede de la Policía Nacional durante la manifestación a fines de agosto de 2025.

Esto fue revelado por el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el general de brigada Himawan Bayu Aji. Los perpetradores han sido detenidos desde ayer.

«El sospechoso fue detenido en el Centro de Detención Bareskrim», dijo, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

La persona en cuestión hizo un contenido de incitación cuando la manifestación en la sede de la Policía Nacional. Invitó a quemar la sede del Cuerpo de Bhayangkara.