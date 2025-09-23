Lanzar la última innovación, Mills listos para lanzar ropa del equipo indonesio para Sea Games 2025

VIVA – La marca de ropa local del orgullo de Indonesia, Mills, nuevamente muestra su fuerza en la industria deportiva de la patria. A través del evento de lanzamiento de productos de primavera verano 2026, que se celebró en Yakarta el martes 23 de septiembre de 2025, Mills presentó su última colección llena de innovaciones y la última tecnología.

Al evento de lanzamiento asistieron cientos de socios comerciales de Mills y socios de varias regiones, incluidos los actores de la industria deportiva, las comunidades, a las figuras públicas que habían sido parte de Mills.

No solo eso, Mills también presenta a varios de sus embajadores de la marca, como los ex jugadores de Persija que ahora están fortaleciendo la ciudad de Bekasi, Renan Silva y los jugadores Equipo nacional Futsal Indonesia, Bambang Bayu Saptaji, al atleta nacional de carrera de Hamdan Sayuti. La comunidad se escapó del área metropolitana de Yakarta también animó la atmósfera de lanzamiento que tuvo lugar animado.

Para esta colección de primavera y calor de 2026, Mills lleva el tema «Meta Play desbloqueado», que es un símbolo de la apertura de una nueva era en la tecnología de productos deportivos locales.

El CEO de PT Mitra Kreasi Garmen, Ahau, reveló que Mills lanzó constantemente productos cada seis meses como una forma de compromiso en la presentación de innovaciones al mercado.

«Los Mills realizan rutinariamente eventos de lanzamiento casi cada seis meses una vez durante dos temporadas. Los Mills siempre quieren proporcionar actualizaciones a las tecnologías en los productos de Mills», dijo Ahau.

Afirmó que Mills tiene una visión a largo plazo para competir con las marcas globales, no solo ser un jugador local. Uno de ellos se refleja en la calidad del producto que ahora se considera equivalente a una marca internacional.

«Se puede ver en los productos lanzados esta vez, muchos están en términos de calidad, la tecnología se acerca a las marcas globales», agregó.

Uno de los mejores aspectos más destacados en este lanzamiento es las últimas zapatillas de carreras de Mills llamadas HyperCharge. Este zapato pesa solo 150 gramos para el tamaño 42, lo que lo convierte en una de las zapatillas más livianas jamás producidas por las marcas locales.

«Lanzamos zapatillas para correr esta vez con carbono Flex, ultra liviano. Que pesaba solo 150 gramos de tamaño 42», explicó Ahau.

Estos zapatos están equipados con material V-Max y tecnología de espuma supercrítica en la sección de suela exterior, que se afirma que tiene un alto efecto de retorno de energía para respaldar el rendimiento del corredor, especialmente en eventos como el maratón completo.

«Con la ligereza, puede ayudar a acelerar, para que los corredores puedan aumentar su ritmo al correr maratón. Eso es muy útil», dijo Ahau nuevamente.

Para desarrollar esta tecnología, Mills lleva casi un año. Este largo proceso se lleva a cabo para que la tecnología que se transporta realmente puede competir con la tendencia global actual que se centra en zapatos para correr súper ligeros con carbono.

No solo ropa y zapatos para mercados públicos, Mills también está preparando una colección especial para Juegos SEA 2025 que se anunciará oficialmente en noviembre junto con el Comité Olímpico de Indonesia (NOC Indonesia).

«Para Juegos de mar 2025 Lanzaremos un producto junto con el NOC más adelante a principios de noviembre. La tecnología que proporcionamos se dividirá en tres categorías deportivas «, explicó.

Las tres categorías incluyen: deportes de contacto físico al aire libre, como fútbol, ​​deportes interiores, como baloncesto y voleibol, así como deportes deportivos que exigen luz y ropa flexible.

Respondiendo a la curiosidad pública sobre la última camiseta de fútbol de Mills, Ahau confirmó que el diseño seguirá la tendencia global, pero aún lleva los matices de la cultura local típica de Indonesia.

«Lo que está claro es que todavía llevamos las escenas de nuestros temas culturales. Siempre queremos introducir la cultura indonesia en el mundo, en todo el mundo a través de Jersey», dijo Ahau.

Citó el diseño de la camiseta del FC Dender de Bélgica, que era viral porque muestra la cultura indonesia en su camiseta.

Mientras tanto, una de las molinos de la marca de la marca, Renan Silva, también apreció el lanzamiento de esta última colección. El brasileño que evalúa a las fábricas como una marca local que continúa creciendo y de vez en cuando presenta innovaciones de vez en cuando.

«Sí, estoy feliz de que muchos productos nuevos. Mills siempre sobre la innovación y la calidad de los productos. Estoy muy feliz de ver muchos productos y buena calidad. Las mejores fábricas para mí», dijo Renan.

Para Renan, la comodidad lo es todo. Afirmó sentirse seguro y cómodo cuando usa productos de Mills, especialmente zapatos. De hecho, según él, muchos jugadores profesionales de la Liga 1 a la Liga 2 también están interesados ​​en usar productos fabricados en este país.

«Seguro, seguro. Utilizo molinos para mí. Siempre el jugador pregunta: ‘Hola maestro, hable molinos, envíame,’ porque me gustan los zapatos de estos molinos. Y siempre hablo con Chico, a BA, hay muchos jugadores profesionales, League 1, League 2, que quieren usar molinos. Porque saben que las fábricas tienen calidad», dijo.

No solo en Indonesia, la popularidad de las fábricas también comenzó a penetrar en el extranjero. Renan, que vino de Brasil, incluso planeó llevar esta marca a su tierra natal.

«Abro la tienda Mills en Brasil. Porque hay muchas personas allí, amigos, familiares, preguntan: ‘Oye, ¿cuando traes molinos para Brasil?’ Hablé, muchachos, oye, seguro, abramos la tienda en Brasil.