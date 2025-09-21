Lanzar Digiab impulsado por Balé, BTN Fortaleciendo la transformación digital de los servicios públicos regionales

Yakarta, Viva – PT Bank Tabungan Negara TBK lanzó una plataforma digital Innovador diseñado para acelerar la transformación de los servicios públicos y aumentar los ingresos locales (PAD). Esto se marcó al establecer oficialmente la cooperación estratégica con el gobierno de la Regencia del Norte de Minahasa para lanzar con impulsado por Balé.

Leer también: BTN Syariah fortalecerá los servicios en Aceh, preparándose para la transformación a BSN



Director del Presidente BtnNixon LP Napitupulu dijo que el impulsado por Balé era una manifestación tangible del compromiso de BTN en apoyar la digitalización del gobierno regional de manera inclusiva y sostenible. Powered by Balé es una plataforma respaldada por la aplicación Super App «Balé por BTN» que se ha lanzado con éxito antes y ahora se expande al nivel del distrito.

«Vemos la digitalización como una solución estratégica para mejorar la eficiencia y la transparencia de los servicios públicos. El norte de Minahasa elegimos como modelo a seguir debido a su preparación y espíritu innovador», dijo Nixon a partir de su declaración, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Leer también: BTN enfatiza la digitalización como la clave para la resiliencia empresarial en medio de la incertidumbre global



En su implementación, BTN formó una asociación estratégica independiente coordinada por el grupo de riqueza financiera como coordinador, junto con el pago como socio desarrollador de la plataforma.

Explicó que Digikab impulsado por Balé presenta una variedad de características superiores, como la comercialización de productos agrícolas directos por parte de los agricultores, ordenando destinos turísticos locales, servicios públicos digitales para las islas, así como sistemas de pago de impuestos de restaurantes integrados y transparentes.

Leer también: Vice Ministro Fahri listo para dejar el cargo del Comisionado BTN





Director de BTN Nixon LP Napitupulu

«Esta plataforma también proporciona instalaciones de financiamiento de MSME para empresas milenarias, así como características de salud pública a través del programa saludable Digikab», agregó.

BTN enfatizó que Powered by Balé no solo apoya los servicios públicos, sino que también fortalece el ecosistema financiero regional. A través de esta plataforma, BTN fomenta un aumento en los fondos de bajo costo, las transacciones no monetarias y el acceso a productos de ahorro y financiamiento de viviendas, como hipotecas subsidiadas.

«Queremos convertirnos en un socio estratégico del gobierno local en el desarrollo de un distrito inclusivo y competitivo», agregó Nixon.

Nixon espera que el éxito de la implementación de Digiab impulsado por Balé en el norte de Minahasa pueda replicarse de inmediato en varios otros distritos de Indonesia. Para que la comunidad se sienta más amplia por la comunidad y al mismo tiempo fortalezca los beneficios de la digitalización y al mismo tiempo fortalezca la gobernanza regional a nivel nacional.

Con el lanzamiento de Digikab impulsado por Balé, BTN fortalece su posición como un banco transaccional digital elegido por el público. Se espera que esta colaboración sea un catalizador para acelerar la transformación digital en las regiones, así como para abrir oportunidades para la replicación a otros distritos de Indonesia.

«BTN y el gobierno de la regencia del norte de Minahasa son optimistas de que esta sinergia traerá un impacto positivo en la comunidad y la gobernanza regional», dijo.

En la misma ocasión, el regente del norte de Minahasa, Joune Je Ganda, dio la bienvenida a esta cooperación y enfatizó que el impulsado por Balé donó será una solución real para los gobiernos locales en medio de la eficiencia presupuestaria.

«La cooperación es muy beneficiosa, porque los beneficios sienten directamente la comunidad. Somos optimistas de que el impulsado por Balé se convertirá en un modelo nacional que puede replicarse en otros 415 distritos», concluyó Joune, quien también se desempeñó como Secretario General de la Asociación de Gobierno del Medio Ambiente de Indonesia, 2025-2030.