Lanzar casco a los estudiantes para críticos, Bripda Abi es degradado durante 5 años

Serang, Viva – miembros de la policía regional Banten La brigada de policía de dua Abi Kurniawan fue sentenciada a sanciones Demostración durante cinco años en el Código de Ética relacionado con el caso de lanzamiento timón contra una persona alumno Llamado Violent Agara Casttilo, que resultó en que la víctima tuvo un accidente ante crítico.

Leer también: La esposa del ex primer ministro Nepal murió después de que su casa fue quemada por las masas.



En su veredicto, además de Demosi, Bripda Abi también fue sentenciado al aplazamiento de la promoción durante dos años, un año de retraso y colocación especial (PATSUS) durante 30 días.

El jefe de relaciones públicas del comisionado de policía de Banten, Didik Hariyanto, en la ciudad de Serang, confirmó el miércoles la decisión.

Leer también: Faltaban cuatro personas en Denpasar





Jefe de relaciones públicas de la policía de Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto, Foto : Viva.co.id/yandi Deslatama (Serang)

«Penalización o sanciones administrativas en forma de degradación para retrasar el rango y la educación», dijo.

Leer también: KPK reveló el origen del dinero supuestamente recibido por Ridwan Kamil en el caso BJB



La sesión del Código de Código Profesional de Policía Nacional (Kepp) fue dirigida por el jefe del Comisionado de Policía de Banten Police Professional and Security (PROPAM) Murwoto.

Didik afirmó que las acciones de Bripda Abi Kurniawan fueron clasificadas como despreciables. Se le exigió transmitir una disculpa verbalmente a los líderes de la Policía Nacional y las familias de las víctimas.

«Aceptó y no apeló», dijo.

Este caso comenzó cuando 29 personal de la Dirección de Policía de Banten de Samapta celebró una patrulla en la jurisdicción de la policía de la ciudad de Serang temprano en la mañana. La información del público mencionó la existencia de carreras salvajes alrededor de Jalan Palima – Pakupatan.

Según Murwoto, alrededor de 02.15 WIB, el equipo de patrulla se dividió en dos grupos. Cuando llegó al lugar, varios adolescentes sospechosos de estar involucrados en carreras salvajes escaparon en una motocicleta.

«Desde una dirección diferente, los dos equipos vieron vehículos de dos ruedas sin los faros delanteros hacia los oficiales», dijo.

En esa situación, Bripda Abi arrojó un casco hasta que golpeó al conductor, quien luego se sabía por ser violenta Agara Casttilo. Como resultado del incidente, la víctima cayó y sufrió heridas graves para tener que someterse a un tratamiento intensivo en el hospital.

Hasta ahora, la víctima todavía está siendo tratada en estado crítico. La Policía Regional de Banten dijo que continuarían brindando asistencia a las familias de las víctimas mientras enfatizan el compromiso de la aplicación de la disciplina con los miembros que cometieron violaciones. (Hormiga)