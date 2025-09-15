Lanzar 5 programas estratégicos, el gobierno está listo para absorber millones de mano de obra

Yakarta, Viva – El gobierno confirma su compromiso de expandir campo de trabajo a través del programa de paquetes económicos de absorción mano de obra.

El programa de absorción también fue una discusión en una reunión limitada presidida por el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto En el Palacio Merdeka, Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Ministro de Coordinación (Menko) para la economía Airlangga Hartarto dijo, el presidente Prabowo prestó atención a una serie de programas estratégicos que tuvieron un impacto directo en el empleo. El primer programa discutido es Cooperativa de pueblo rojo y blanco.

«El primero es, por supuesto, hay 80 mil cooperativas de la aldea roja y blanca, se espera que los nuevos empleados absorban 681 mil y el objetivo es hasta un millón de personas en diciembre», dijo Airlangga en una conferencia de prensa.

Además, el programa de la aldea de pescadores rojos y blancos también es una prioridad con el objetivo de desarrollo de 100 pueblos pesqueros en 2025. A través de este programa, se espera que la absorción de mano de obra continúe aumentando junto con un aumento en el número de pueblos pesqueros.

«Este año, el objetivo es de 100 pueblos, se espera que absorban a 8,645 trabajadores. Los 4.000 puntos a largo plazo pueden crear 200 mil empleos», dijo.

El gobierno también presta atención al sector marino al revitalizar los estanques en el área de la costa norte en un área de 200 hectáreas y se espera que absorba el trabajo hasta 168 mil trabajadores.

Además de los tres programas, los esfuerzos para modernizar los buques pesqueros también son una parte importante de la agenda de discusión.

«Se trata de 1,000 buques de pesca. Se estima que puede crear 200,000 nuevos empleos. Y también hay 30 barcos GT, 150 GT y unidades para KN Red and White Cooperatives, 30 GT 1,000 unidades, 150 GT 200 unidades, 200 unidades GT 200, 300 GT 170 unidades, 600 unidades GT 10, 2,000 GT 2 unidades existentes BUMN o JALADRI.

No solo en el sector marítimo, el gobierno también alentó a los programas de plantación comunitaria plantando 870 mil hectáreas de tierra.

«Se espera que abra más de 1.6 millones de empleos con productos prioritarios que incluyen caña de azúcar, cacao, coco, café, anacardos y nuez moscada», concluyó.