Lanzando a fines de septiembre, Wuling Binguo S tiene un equipaje de 1,450 litros

China, vivo Motores de Wuling Preparándose para introducir su producto más nuevo en el segmento de vehículos eléctricos, Binguo S, que se lanzará oficialmente el 27 de septiembre. Este modelo es la última adición adicional en la línea de vehículos eléctricos de Wuling con precios previos en China alrededor de 68,800 a 81,800 yuanes, o alrededor de Rp146 millones a RP174 millones.

Leer también: Wuling Electric Cars Los resultados de la personalización del consumidor también animaron el stand de Wuling Giias 2025



Como se cita Viva Automotive de CarnewschinaEl lunes 22 de septiembre de 2025, Binguo S vino con dos opciones de distancia basadas en la prueba estándar CLTC, que fue de 325 kilómetros y 430 kilómetros. Ambos usan el sistema de tracción en la rueda delantera con un motor síncrono magnético permanente que es capaz de producir una potencia máxima de 75 kW o alrededor de 100 hp, así como un par máximo de 180 nm.

Variantes con rango corto equipado con baterías de fosfato de hierro de litio con una capacidad de 31.9 kWh, mientras que las versiones de larga distancia están equipadas con una batería de 41.9 kWh.

Leer también: Wuling binguo ev ahora puedes casar en muchos spklu



En las dimensiones, Binguo S tiene una longitud de 4,265 mm, ancho de 1.785 mm, altura de 1,600 mm y una distancia entre ejes de 2,610 mm. La suspensión delantera utiliza MacPherson Independent, combinado con haz de torsión no independiente en la parte posterior.

Desde el lado del diseño, este modelo muestra un nuevo lenguaje de diseño que es diferente de la familia Binguo anterior, con luces típicas y puertos de carga en el lado delantero izquierdo. Los consumidores pueden elegir cuatro colores exteriores, a saber, gris relajado, azul libre, despreocupado púrpura y blanco vacío.

Leer también: Más popular: Wuling Electric Car para el motor único de Michael Schumacher



Al ingresar a la cabina, Binguo S está equipado con un clúster de instrumentos digitales que mide 8.88 pulgadas y una pantalla central que flota 12.8 pulgadas. El sistema de información y entretenimiento está integrado con la inteligencia artificial de Deepseek, que ofrece modos de conducción especiales para actividades como acampar, viajes diarios, para descansar.

La silla utiliza una configuración 2+3 con material de cuero sintético como estándar. La capacidad de equipaje se puede ampliar hasta 1,450 litros cuando el asiento trasero está doblado. El ajuste más alto agrega la función de ajuste de silla de controlador eléctrico de seis vías y el calentador para el asiento delantero.

Todas las variantes están equipadas con una carga inalámbrica de 50 W por teléfonos móviles, seis sistemas de audio de altavoces, ventanas eléctricas, control de crucero y cámaras hacia atrás. En variantes premium, hay cámaras de vista de 540 grados, característica de un toque para todas las ventanas, así como el calentador de vidrio trasero.

La presencia de Binguo S mostró el movimiento de Wuling para fortalecer la cartera de su vehículo eléctrico al presentar un automóvil compacto con tecnología moderna que sigue siendo asequible.